Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı

İsrail basını, Hamas'ın İsrailli rehinelerin ilk grubunu Netzarim Koridoru’nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm dünyanın gözü bugün Gazze'ye kilitlendi. Mısır'da gerçekleştirilecek olan Barış Zirvesi'ne 20'den fazla ülkenin katılması bekleniyor. Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi eş başkanlık edecek. Gündemdeki en önemli iki başlık Gazze’deki ateşkes ve esir takası süreci olacak.

İsrail basını kritik zirve öncesi rehinelerle ilgili son durumu paylaştı. Hamas'ın İsrailli rehinelerin ilk grubunu 08.00'de Netzarim Koridoru’nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağı duyuruldu.

İşte dakika dakika gelişmeler...

İSRAİLLİ ESİRLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.

Hamas'ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.

7 REHİNE TESLİM EDİLDİ

Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı. İsrail medyası, 7 İsrailli rehinenin Kızılhaç'a teslim edildiğini duyurdu.

KIZILHAÇ BÖLGEYE GİDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek esir takası kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin teslim noktasına doğru yola çıktığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Elimize ulaşan bilgilere göre Kızılhaç, Gazze'nin kuzeyindeki bir buluşma noktasına doğru ilerliyor. Burada bazı esirler, Kızılhaç'a teslim edilecek." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, ilerleyen saatlerde ek esirlerin de Kızılhaç'a teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

İSRAİL BASINI YERİ VE SAATİ DUYURDU

İsrail basını, Hamas'ın İsrailli rehinelerin ilk grubunu Netzarim Koridoru’nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağını duyurdu.

Mısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak? Mısır Makamları AçıkladıMısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak? Mısır Makamları AçıkladıDünya

Gazze'de Ateşkesin İlk İzleri! Yardım Tırları Kente GiriyorGazze'de Ateşkesin İlk İzleri! Yardım Tırları Kente GiriyorGüncel

Hastanelere Cansız Bedenler Yığıldı! Gazze'de Can Kaybı 67 bin 806 OlduHastanelere Cansız Bedenler Yığıldı! Gazze'de Can Kaybı 67 bin 806 OlduDünya

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

Etiketler
rehin Gazze
Son Güncelleme:
ABD'de Uçak Düştü! 2 Kişi Hayatını Kaybetti, O Anlar Kamerada ABD'de Uçak Düştü! 2 Kişi Hayatını Kaybetti, O Anlar Kamerada
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi
Ve Sürpriz Yasa Meclis'te! Z Kuşağına Erken Emeklilik Talebi: Dilekçe Resmen Verildi! Erken Emeklilik Talebi! Meclis'e Dilekçe Verildi
Mısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak? Mısır Makamları Açıkladı Mısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak?
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan Olmadı Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan Olmadı
Gazeteci Hakan Tosun'a Saldırı Soruşturmasında Flaş Gelişme! Gazeteci Hakan Tosun'a Saldırı Soruşturmasında Flaş Gelişme!
Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı