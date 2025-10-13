A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm dünyanın gözü bugün Gazze'ye kilitlendi. Mısır'da gerçekleştirilecek olan Barış Zirvesi'ne 20'den fazla ülkenin katılması bekleniyor. Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi eş başkanlık edecek. Gündemdeki en önemli iki başlık Gazze’deki ateşkes ve esir takası süreci olacak.

İsrail basını kritik zirve öncesi rehinelerle ilgili son durumu paylaştı. Hamas'ın İsrailli rehinelerin ilk grubunu 08.00'de Netzarim Koridoru’nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağı duyuruldu.

İşte dakika dakika gelişmeler...

08.20 İSRAİLLİ ESİRLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.

Hamas'ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.

08.10 7 REHİNE TESLİM EDİLDİ

Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı. İsrail medyası, 7 İsrailli rehinenin Kızılhaç'a teslim edildiğini duyurdu.

07.45 KIZILHAÇ BÖLGEYE GİDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek esir takası kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin teslim noktasına doğru yola çıktığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Elimize ulaşan bilgilere göre Kızılhaç, Gazze'nin kuzeyindeki bir buluşma noktasına doğru ilerliyor. Burada bazı esirler, Kızılhaç'a teslim edilecek." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, ilerleyen saatlerde ek esirlerin de Kızılhaç'a teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

07.00 İSRAİL BASINI YERİ VE SAATİ DUYURDU

İsrail basını, Hamas'ın İsrailli rehinelerin ilk grubunu Netzarim Koridoru’nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağını duyurdu.

