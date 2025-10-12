Gazze'de Ateşkesin İlk İzleri! Yardım Tırları Kente Giriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına iki yıldır devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın girişimi sonrası Hamas ile ateşkes anlaşması imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin teslim edileceğini söylemişti. Netanyahu, anlaşmaya rağmen "Savaş henüz bitmiş değil" ifadesini de kullanmıştı.

Ateşkes sonrası da saldırılar devam etti

SALDIRILAR DEVAM ETMİŞTİ

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekilmeye başlamış, bölgeye yönelik saldırılar ise devam etmişti.

İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor

Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail ordusu Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenlemiş, tanklardan Gazze’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru çevresine ateş açılmıştı.

YARDIM TIRLARI GAZZE'DE

Ateşkes bilmecesi sürerken Gazze’de tarihi bir gelişme daha yaşandı. Yardım tırları Gazze Şeridi’ne girmeye başladı.

“TIRLARIMIZ ULAŞMAYA BAŞLADI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Trabzon’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin Gazze’ye ulaştığını şöyle duyurmuştu: İsrail’in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen siviller, zorla çıkarıldıkları yerlere geri dönüyor. Gazze’ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım TIR’larımız da Gazze’ye ulaşmaya başladı. Bunlar iki yıllık zulümden sonra bize umut veren, kalplerimize inşirah veren gelişmeler.

