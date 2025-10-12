Gazze'de Ateşkesin İlk İzleri! Yardım Tırları Kente Giriyor

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze’de ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından ordu, işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmeye başlamıştı. Ateşkesin ardından bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazze Şeridi'ne ilk yardım tırları giriş yaptı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına iki yıldır devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın girişimi sonrası Hamas ile ateşkes anlaşması imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin teslim edileceğini söylemişti. Netanyahu, anlaşmaya rağmen "Savaş henüz bitmiş değil" ifadesini de kullanmıştı.

Gazze'de Ateşkesin İlk İzleri! Yardım Tırları Kente Giriyor - Resim : 1
Ateşkes sonrası da saldırılar devam etti

SALDIRILAR DEVAM ETMİŞTİ

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekilmeye başlamış, bölgeye yönelik saldırılar ise devam etmişti.

Gazze'de Ateşkesin İlk İzleri! Yardım Tırları Kente Giriyor - Resim : 2
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor

Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail ordusu Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenlemiş, tanklardan Gazze’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru çevresine ateş açılmıştı.

YARDIM TIRLARI GAZZE'DE

Ateşkes bilmecesi sürerken Gazze’de tarihi bir gelişme daha yaşandı. Yardım tırları Gazze Şeridi’ne girmeye başladı.

Gazze'de Ateşkesin İlk İzleri! Yardım Tırları Kente Giriyor - Resim : 3

“TIRLARIMIZ ULAŞMAYA BAŞLADI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Trabzon’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin Gazze’ye ulaştığını şöyle duyurmuştu: İsrail’in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen siviller, zorla çıkarıldıkları yerlere geri dönüyor. Gazze’ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım TIR’larımız da Gazze’ye ulaşmaya başladı. Bunlar iki yıllık zulümden sonra bize umut veren, kalplerimize inşirah veren gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken 'Gazze' Mesajı: ‘Ateşkes İle Her Şey Bitmiş Değil’Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken 'Gazze' Mesajı: ‘Ateşkes İle Her Şey Bitmiş Değil’Güncel

Gazze'de Ateşkes Vahşeti Durduramadı: Can Kaybı 67 Bini GeçtiGazze'de Ateşkes Vahşeti Durduramadı: Can Kaybı 67 Bini GeçtiDünya

Gazze'de Ateşkes Var İnsani Yardım Yok... İnsanlık Dramı SürüyorGazze'de Ateşkes Var İnsani Yardım Yok... İnsanlık Dramı SürüyorDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazze İsrail Ateşkes Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
Kayıp Gazeteci Hakan Tosun'un Yoğun Bakımda Olduğu Ortaya Çıktı: Darp Edip Kaçmışlar! Kayıp Gazeteci Hakan Tosun'un Yoğun Bakımda Olduğu Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken 'Gazze' Mesajı: ‘Ateşkes İle Her Şey Bitmiş Değil’ ‘Ateşkes İle Her Şey Bitmiş Değil’
Sadettin Saran Kötü Haberi Duyurdu: Fenerbahçe'de Büyük Kriz: Tüm Projeler Durdurulacak Sadettin Saran Bekleyen Büyük Krizi Açıkladı
Bulgaristan Galibiyetimizi Yediremediler! Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı: Bir Daha Göndermeyiz Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı