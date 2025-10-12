Kayıp Gazeteci Hakan Tosun'un Yoğun Bakımda Olduğu Ortaya Çıktı: Darp Edip Kaçmışlar!

İki gündür kayıp olan gazeteci Hakan Tosun’un darp edilip hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Beyin kanaması geçiren gazetecinin yoğun bakımdaki tedavi sürerken, durumun kritik olduğu açıklandı. Tosun'un yakınları ve meslektaşları, faillerin derhal bulunması için çağrı yaptı.

Kayıp Gazeteci Hakan Tosun'un Yoğun Bakımda Olduğu Ortaya Çıktı: Darp Edip Kaçmışlar!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cuma akşamından beri haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Ailesiyle en son 10 Ekim'de, İstanbul’da evine dönerken iletişim kuran Tosun’un, Esenyurt’ta yaşayan ailesinin yanına giderken yolda darp edilip gasp edildiği belirtildi.

Tosun’un kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunduğu, üzerinde kimlik ya da belge bulunmadığı ve bilinci kapalı halde hastaneye getirildiği ancak kaydı olmadığı için ailesine ulaşılamadığı bildirildi.

Kayıp Gazeteci Hakan Tosun'un Yoğun Bakımda Olduğu Ortaya Çıktı: Darp Edip Kaçmışlar! - Resim : 1
Hakan Tosun

Çam Sakura Hastanesi'nde tedavi gören Hakan Tosun'un durumunun kritik olduğu, entübe edildiği ve beyin kanamasının devam ettiği ifade edildi.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Sosyal medyada gazeteciler ve Tosun'un arkadaşları, faillerin bir an önce bulunması için çağrı yaparak, Bergama’dan Kazdağları’na, Samandağ’dan Akbelen’e kadar birçok direnişi belgeselleştiren Hakan Tosun için tedavi gördüğü Çam Sakura Devlet Hastanesi Acil bölümü önüne bugün saat 14:00'e dayanışma çağrısı yapmıştı.

Kayıp Gazeteci Hakan Tosun'un Yoğun Bakımda Olduğu Ortaya Çıktı: Darp Edip Kaçmışlar! - Resim : 2
Hakan Tosun
İsrail’in Kirli Yüzü: Esir Takası Öncesi Filistinlilere Acımasız Muamele! Görüntüler İnfial Yarattıİsrail’in Kirli Yüzü: Esir Takası Öncesi Filistinlilere Acımasız Muamele! Görüntüler İnfial YarattıDünya
Mardin Kızıltepe’deki Faciada Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti! Bir Yangın İki Yürek Dağlayan AcıMardin Kızıltepe’deki Faciada Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti! Bir Yangın İki Yürek Dağlayan AcıGüncel
Beyoğlu’nda 15 Metrelik Duvar Boşluğunda Günlerce Mahsur Kalmıştı! Korkunç Olayda Sır Perdesi AralandıBeyoğlu’nda 15 Metrelik Duvar Boşluğunda Günlerce Mahsur Kalmıştı! Korkunç Olayda Sır Perdesi AralandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazeteci Hastane
Sadettin Saran Kötü Haberi Duyurdu: Fenerbahçe'de Büyük Kriz: Tüm Projeler Durdurulacak Sadettin Saran Bekleyen Büyük Krizi Açıkladı
CHP'den Brüksel'de Miting… Özgür Özel Konuşuyor CHP'den Brüksel'de Miting
Dursun Özbek Sözleşmeyi Altın Tepside Sundu! Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu: Rakamı Görenlerin Dudağı Uçukluyor Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu
Zonguldak'ta Denizin Rengini Değişti Zonguldak'ta Denizin Rengini Değişti
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı