Kayıp Gazeteci Hakan Tosun'un Yoğun Bakımda Olduğu Ortaya Çıktı: Darp Edip Kaçmışlar!

Cuma akşamından beri haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Ailesiyle en son 10 Ekim'de, İstanbul’da evine dönerken iletişim kuran Tosun’un, Esenyurt’ta yaşayan ailesinin yanına giderken yolda darp edilip gasp edildiği belirtildi.

Tosun’un kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunduğu, üzerinde kimlik ya da belge bulunmadığı ve bilinci kapalı halde hastaneye getirildiği ancak kaydı olmadığı için ailesine ulaşılamadığı bildirildi.

Çam Sakura Hastanesi'nde tedavi gören Hakan Tosun'un durumunun kritik olduğu, entübe edildiği ve beyin kanamasının devam ettiği ifade edildi.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Sosyal medyada gazeteciler ve Tosun'un arkadaşları, faillerin bir an önce bulunması için çağrı yaparak, Bergama’dan Kazdağları’na, Samandağ’dan Akbelen’e kadar birçok direnişi belgeselleştiren Hakan Tosun için tedavi gördüğü Çam Sakura Devlet Hastanesi Acil bölümü önüne bugün saat 14:00'e dayanışma çağrısı yapmıştı.

