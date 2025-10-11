Gazze'de Ateşkes Var İnsani Yardım Yok... İnsanlık Dramı Sürüyor

Gazze'de ateşkesin sağlanmasına rağmen insani yardımların bölgeye henüz ulaşmadığı bildirildi. Konuya ilişkin resmi temasların sürdüğü kaydedildi.

Gazze’de ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu ateşkesin birinci aşaması yürürlüğe girerken, bölgeden soru işaretleri yaratan haberler gelmeye devam ediyor.

İsrail’in çekilmesinin ardından yerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönüşü başlarken, Birleşmiş Milletler bölgeye insani yardım girişinin halem başlamadığını bildirdi.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları da devam ediyor.

HER GÜN 600 TIR GİRECEKTİ AMA...

Konuya ilişkin açıklamlarda bulunan BM Uluslararası Çocuk Acil Durum Fonu (UNICEF) bölge yetkilisi Tess Ingram, yardım akışımın hala başlamadığını kaydederken, “Bu ateşkesin çocukların uzun süredir beklediği yardımların anlamlı şekilde artmasına yol açmasını umuyoruz ancak henüz bunu göremiyoruz” dedi.

Ingram, bin 300 TIR’ın Gazze girişinde bekledidiğini açıkladı. İlk aşamada her gün 600 TIR’ın Gazze’ye giriş yapması bekleniyordu.

Konuya ilişkin resmi temasların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA

Gazze İsrail
