ABD Gazze'de Asker Bulunduracak mı?

İsrail ve Hamas’ın anlaşmaya varmasının ardından Gazze Şeridi’de ateşkes yürürlüğe girdi. ABD’nin Gazze’deki pozisyonu merak konusu olurken, ABD Merkezi Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı Oramiral Cooper, İsrail'e gitti.

Cooper’ın 200 ABD askeriyle koordinasyon karargahı kuracağı bildirilirken, askerlerin Gazze’de görev yapmayacağı belirtili.

Üst düzey yetkililer konuya ilikin yaptıkları açıklamasında, ABD’nin görevinin yalnızca, denetlemek, izlemek ve ihlallerin önlenmesini sağlamak olacağı kaydedildi.

CNN’e konuşan başka bir yetkili de “ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı, İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından, Gazze'deki istikrar çabalarını desteklemek için İsrail'de bir sivil-askeri koordinasyon merkezi kuracak. ABD, Gazze'ye herhangi bir ABD askeri personeli konuşlandırmayı planlamıyor” açıklamasını yaptı.

