Trump'ın Kalp Yaşı Ortaya Çıktı! Sağlık Durumu Spekülasyonlara Yol Açıyordu

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın kalp yaşı da ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump sağlık durumuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelirken, Beyaz Saray, Trump’ın sağlık raporunu yayımladı. Rapora göre, doktorlar Trump’ın sağlık raporunu ‘olağanüstü’ olarak yorumluyor…

Beyaz Saray’ın yayımladığı raporda, Trump’ın kalp yaşının “kronolojik yaşından 14 yıl daha genç” olduğu belirtildi. Trump, ocakta göreve başlamasıyla tarihin en yaşlı ABD Başkanı olmuştu. doktoru Sean Barbabella, “Başkan Trump olağanüstü sağlıkta, güçlü kardiyovasküler, solunum, nörolojik ve fiziksel performans sergiliyor” açıklamasını yaptı.

Trump'ın sağlık durumuna yönelik iddialar bitmek bilmiyor.

SAĞ ELİNDEKİ MORARMALAR İDDİALARI TETİKLEDİ

Temmuzda Trump’ın bacaklarında şişlik ve sağ elinde morarma görülmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Uzmanlar, bu durumun 70 yaş üstü kişilerde sık görülen “kronik venöz yetmezlik” kaynaklı olduğunu ve elindeki morluğun “el sıkışma ve aspirin kullanımına bağlı doku tahrişi” olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray konuya ilişkin açıklamasında, endişeleri ‘önemsiz’ olarak yorumlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

