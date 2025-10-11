Gazze'ye Dönen Filistinliler Anlattı: Evlerine Döndüler, Peki Ne Buldular?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde teklif edilen basış anlaşması İsrail hükümeti tarafından kabul edildi. Filistinliler de İsrail saldırıları sebebiyle harap olan Gazze şeridine kamyonetler, kağnı arabaları ve sırt çantalarıyla döndü.

Şanslı aileler evlerini tek parça halinde bulurken, çoğunun oturduğu binanın iskeleti dahi kalmadı. Bu manzaraya rağmen bile evlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Filistin halkı, kentlerini temizlemeyip yeniden yaşanacak bir yer haline getirmeye çabalamaya başladı.

'YAŞADIKLARIMIZIN GERÇELİĞİNİ SORGULUYORUM'

Gazze sakini Bilal Ebu Madin, parçalanmış El Reşid yolundan geçen yüz binlerin şehre girişini izledi. Ebu Madin, "İnsanların geri döndüğünü görmek inanılmaz, yaşadıklarımızdan sonra bunun gerçek olup olmadığını sorguluyorum. Kuzeye dönemeyeceğimizden korkmuştuk ama savaşın sonuna gelmiş gibiyiz" diye konuştu.

El-Raşid Yolu’nun açıldığını duyar duymaz arkadaşlarıyla birlikte hemen eşyalarını alıp yola çıktıklarını söyleyen Ebu Madin, çok ağır şeyler yaşadığı ve birçok arkadaşını kaybettiğini vurgulayarak "Bir süre burada kalıp yaşanan her şeyi sindirmek istiyorum. Sonra Gazze’ye gideceğim" dedi.

