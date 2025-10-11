Trump, Demokratları İşten Atacak: 'Krizi Onlar Başlattı, Sonuçlarına Katlanacaklar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ilaç fiyatlarının düşürülmesine ilişkin düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hükümetin kapanması nedeniyle federal çalışanların işten çıkarılmasına ilişkin bir soru üzerine Trump, “Çok fazla kişi işten çıkarılacak ve bu işten çıkarmalar Demokrat odaklı olacak. Bizce bu durumu onlar başlattı, dolayısıyla sonuçlarına da katlanmalılar.” ifadelerini kullandı.

Trump, işten çıkarılacak personel sayısına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Beyaz Saray’a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada federal çalışanların işten çıkarılmaya başlandığını belirterek, “Personel azaltımı başladı.” ifadesini kullanmıştı. Geçen hafta Trump, Vought ile hangi federal kurumlarda işten çıkarmaya gidileceğini belirlemek için bir toplantı yapacağını açıklamıştı.

BÜTÇE KRİZİ BÜYÜYOR

ABD’de 2025 mali yılı, 30 Eylül Salı gecesi sona ererken, Kongre’nin yeni mali yıl başlamadan önce geçici bütçeyi onaylayamaması nedeniyle federal hükümet kapanmıştı. Bu durum, birçok kamu çalışanının zorunlu izne çıkarılmasına neden olurken, bazı çalışanlar da maaş almadan görev yapmaya devam ediyor.

Washington’daki bütçe çıkmazı sürerken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında geçici bütçe tasarısı konusunda hala uzlaşma sağlanamadı. Senato’da perşembe günü yapılan yedinci oylamada da hem Cumhuriyetçilerin hem Demokratların sunduğu bütçe tasarıları yeterli desteği alamadı.

Kaynak: AA