Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın, geçen yıl aralık ayında Heyet Tahrir El Şam öncülüğündeki silahlı güçlerin rejimi devirmesinin ardından ailesiyle birlikte Rusya’ya kaçtığı bildirildi. Alman gazetesi Die Zeit, Esad’ın o günden bu yana Moskova’nın merkezinde, Moskwa City’deki lüks gökdelenlerden birinde Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından korunduğunu yazdı. Haberde, Esad’ın “lüks içinde ama görünmez” bir hayat sürdüğü belirtildi.

Esad ailesi

20 DAİRESİ VAR

Gazeteye göre, Esad ailesi 2013 yılından itibaren Moskova’daki bu gökdelende yaklaşık 20 daire satın aldı. Dairelerin çoğunun paravan şirketler aracılığıyla alındığı, paraların ise Rusya’ya nakit olarak veya silah ve tahıl sevkiyatlarıyla sokulduğu ifade edildi. Binanın girişinde modern sanat eserleri, kristal avizeler ve üst düzey güvenlik kameraları bulunuyor.

RÖPORTAJ VERMESİ YASAK

Kremlin’in Esad ailesine “insani gerekçelerle” sığınma hakkı verdiği açıklanırken, diplomatik kaynaklar bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir “sadakat anlaşması” anlamına geldiğini belirtiyor. Esad’ın politik faaliyette bulunması, röportaj vermesi veya kamuoyuna görünmesi yasaklandı. Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev de Esad ailesinin kurallara uydukça güvende olacağını, iade edilmeyeceklerini söylemişti.

Beşar Esad ve eşi Esma Esad

GÜNLERİNİ OYUN OYNAYARAK GEÇİRİYOR

Die Zeit’ın haberine göre Esad, günlerini video oyunları oynayarak geçiriyor ve yalnızca FSB gözetiminde kısa gezilere çıkabiliyor. Yaşadığı konutun altın yaldızlı mobilyalar, Alman yapımı mutfak ekipmanları ve Moskova manzaralı bir jakuziyle döşendiği belirtiliyor. Kardeşi Mahir el Esad’ın Four Seasons Hotel’de konakladığı, günlerini nargile içerek geçirdiği; çocukları Hafız, Zeyn ve Kerim’in ise Moskova’da eğitim gördüğü kaydedildi.

Suriye’deki yeni yönetim, ülkesini harabeye çeviren eski liderin Rusya’da lüks bir yaşam sürmesine tepki gösterirken, uzmanlar Kremlin’in Esad’ı “jeopolitik bir koz” olarak kullandığı görüşünde. Suriye Adalet Bakanlığı’nın Esad hakkında çıkardığı uluslararası tutuklama emrinin ise Rusya’nın koruması nedeniyle şu aşamada bir yaptırımı bulunmuyor.

