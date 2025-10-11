Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad, rejimin çökmesinin ardından ailesiyle Rusya’ya sığındı. Moskova’daki gökdelenlerden birinde Federal Güvenlik Servisi koruması altında yaşayan Esad, 20 dairelik lüks bir komplekste “görünmez bir hayat” sürdürüyor. Kremlin’in “insani gerekçelerle” verdiği bu korumanın, Putin için bir sadakat anlaşması anlamına geldiği ileri sürülüyor.

Son Güncelleme:
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın, geçen yıl aralık ayında Heyet Tahrir El Şam öncülüğündeki silahlı güçlerin rejimi devirmesinin ardından ailesiyle birlikte Rusya’ya kaçtığı bildirildi. Alman gazetesi Die Zeit, Esad’ın o günden bu yana Moskova’nın merkezinde, Moskwa City’deki lüks gökdelenlerden birinde Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından korunduğunu yazdı. Haberde, Esad’ın “lüks içinde ama görünmez” bir hayat sürdüğü belirtildi.

Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı - Resim : 1
Esad ailesi

20 DAİRESİ VAR

Gazeteye göre, Esad ailesi 2013 yılından itibaren Moskova’daki bu gökdelende yaklaşık 20 daire satın aldı. Dairelerin çoğunun paravan şirketler aracılığıyla alındığı, paraların ise Rusya’ya nakit olarak veya silah ve tahıl sevkiyatlarıyla sokulduğu ifade edildi. Binanın girişinde modern sanat eserleri, kristal avizeler ve üst düzey güvenlik kameraları bulunuyor.

RÖPORTAJ VERMESİ YASAK

Kremlin’in Esad ailesine “insani gerekçelerle” sığınma hakkı verdiği açıklanırken, diplomatik kaynaklar bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir “sadakat anlaşması” anlamına geldiğini belirtiyor. Esad’ın politik faaliyette bulunması, röportaj vermesi veya kamuoyuna görünmesi yasaklandı. Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev de Esad ailesinin kurallara uydukça güvende olacağını, iade edilmeyeceklerini söylemişti.

Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı - Resim : 2
Beşar Esad ve eşi Esma Esad

GÜNLERİNİ OYUN OYNAYARAK GEÇİRİYOR

Die Zeit’ın haberine göre Esad, günlerini video oyunları oynayarak geçiriyor ve yalnızca FSB gözetiminde kısa gezilere çıkabiliyor. Yaşadığı konutun altın yaldızlı mobilyalar, Alman yapımı mutfak ekipmanları ve Moskova manzaralı bir jakuziyle döşendiği belirtiliyor. Kardeşi Mahir el Esad’ın Four Seasons Hotel’de konakladığı, günlerini nargile içerek geçirdiği; çocukları Hafız, Zeyn ve Kerim’in ise Moskova’da eğitim gördüğü kaydedildi.

Suriye’deki yeni yönetim, ülkesini harabeye çeviren eski liderin Rusya’da lüks bir yaşam sürmesine tepki gösterirken, uzmanlar Kremlin’in Esad’ı “jeopolitik bir koz” olarak kullandığı görüşünde. Suriye Adalet Bakanlığı’nın Esad hakkında çıkardığı uluslararası tutuklama emrinin ise Rusya’nın koruması nedeniyle şu aşamada bir yaptırımı bulunmuyor.

Flaş İddia! 'Beşar Esad Zehirlendi'Flaş İddia! 'Beşar Esad Zehirlendi'Dünya

Rusya'ya Sığınmıştı... Beşar Esad'a Tutuklama Talebi!Rusya'ya Sığınmıştı... Beşar Esad'a Tutuklama Talebi!Dünya

Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara: Kan Dökenler Cezasız KalmayacakSuriye Devlet Başkanı Eş-Şara: Kan Dökenler Cezasız KalmayacakDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşar Esad Rusya
Son Güncelleme:
Madrid Sokaklarına Renk Getirmişti! Selda Bağcan’dan Arda Güler’e Cevap Gecikmedi: Asıl Tuttuğu Takımı Açıkladı Selda Bağcan'dan Cevap! Tuttuğu Takımı Açıkladı
Acun Meğer Turnayı Gözünden Vurmuş! ‘Bu Oyuncuya Dikkat Edin’ Demişti: Ayın Oyuncusu Seçildi Aylar Öncesinden Uyarmıştı! Haklı Çıktı
İsrail Yine Lübnan'ı Vurdu: Ateşkesi 4 Bin 500'den Fazla Kez İhlal Etti İsrail Yine Lübnan'ı Vurdu
UNICEF'den Çarpıcı Rapor! Gazze'de Ölen ve Yaralanan Çocuk Sayısı 64 Binden Fazla Gazze'de Ölen ve Yaralanan Çocuk Sayısı 64 Binden Fazla
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var... 19 Kişi Kayıp
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Ticaret Savaşı Kızışıyor! Trump’tan Çin’e Dev Vergi Darbesi Trump’tan Çin’e Dev Vergi Darbesi
Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?