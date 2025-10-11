UNICEF'den Çarpıcı Rapor! Gazze'de Ölen ve Yaralanan Çocuk Sayısı 64 Binden Fazla

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de devam eden savaşın çocuklar üzerinde 'benzeri görülmemiş bir yıkım' yarattığını açıkladı. UNICEF’in son raporuna göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana 64 binden fazla çocuk öldü veya yaralandı. Kurum, bu sayının savaşın bilançosunun her geçen gün ağırlaştığını gösterdiğini vurguladı.

Gazze'deki ağır abluka ve saldırılarda çok sayıda çocuk açlıktan yaşamını yitirdi.

BİNLERCESİ DE ENKAZ ALTINDA!

Raporda, Gazze’deki çocukların büyük bölümünün gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğu belirtilirken, binlercesinin hâlâ enkaz altında veya kayıp olduğu ifade edildi. UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires, "Gazze’de çocuk olmak şu anda hayatta kalma mücadelesi demek. Her gün yüzlerce çocuk, bombardımanların ve açlığın ortasında yaşamını kaybediyor" dedi. Birleşmiş Milletler, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması ve acil ateşkes çağrısını yineledi.

