ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp

ABD’nin Tennessee eyaletindeki Humphreys Bölgesi’nde yer alan Accurate Energetic Systems adlı mühimmat üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Bölge Şerifi Chris Davis, patlama sonucunda ölenler olduğunu doğrularken, kesin ölü sayısının henüz belirlenemediğini söyledi. Davis, ayrıca 19 kişinin kayıp olduğunu ve yetkililerin bu kişilerin aileleriyle iletişim halinde olduğunu aktardı.

Patlama sonucunda en az 19 kişiye ulaşılamıyor.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yeri ekipleri ve federal yetkililer incelemelerini sürdürüyor. Pentagon da patlamadan haberdar olduklarını ve durumu yakından izlediklerini açıkladı. Patlama, tesisin yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki Lobelville kasabasında da hissedildi. Bölge sakinleri, evlerinin sarsıldığını ve camların kırıldığını ifade etti. Yetkililer, tesisteki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve olayın 'bölge tarihinin en ciddi sanayi kazalarından biri' olabileceğini belirtti.

Kaynak: AA