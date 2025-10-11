Ticaret Savaşı Kızışıyor! Trump’tan Çin’e Dev Vergi Darbesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik ticaret savaşında yeni bir adım attı. Trump, 1 Kasım’dan itibaren Çin’e şu anda uygulanan tarifelere yüzde 100 oranında ek gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Trump ayrıca, aynı tarihten itibaren tüm kritik yazılımların ihracatına kontrol uygulanacağını belirtti.

ÇİN'İ SUÇLADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Çin’in son dönemde 'neredeyse tüm ürünlere ihracat kısıtlaması getiren' kapsamlı bir karar aldığını söyledi. Bu adımı 'olağanüstü agresif ve düşmanca' olarak nitelendiren Trump, Çin’in bu tavrının yalnızca ABD’yi değil, istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ifade etti. Trump, Çin’in attığı adımı 'uluslararası ticarette benzeri görülmemiş ve ahlaki bir utanç' olarak tanımlayan Trump, şöyle devam etti: "Çin’in bu benzeri görülmemiş tutumu karşısında, ABD çıkarlarını korumak adına 1 Kasım’dan itibaren Çin’e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağız. Ayrıca, kritik yazılımların ihracatına da kontrol getireceğiz."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA