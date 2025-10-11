Fransa'da Kriz Derinleşiyor! Macron’dan Sürpriz Başbakan Hamlesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında istifa eden Sebastien Lecornu’yu yeniden başbakan olarak atadı. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Lecornu’nun yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği bildirildi. Macron’un bu kararı, ülkedeki hükümet krizini çözmek yerine daha da derinleştirdi. Cumhurbaşkanı gün içinde Meclis’teki siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi; ancak aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partileri görüşmeye davet edilmedi.

'KABUL EDİYORUM'

Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı tarafından bana verilen, yıl sonuna kadar Fransa’ya bir bütçe kazandırma ve yurttaşların sorunlarına çözüm bulma görevini kabul ediyorum” ifadelerini kullandı. Fransa’daki istikrarsızlığa son verilmesi gerektiğini vurgulayan Lecornu, son haftalarda yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Ancak Macron’un bu hamlesi muhalefetin tepkisini çekti. LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, “Pazartesi istifa eden Lecornu, cuma günü yeniden atandı. Macron, kaçınılmaz olanı erteliyor: Gidişini” sözleriyle kararı sert biçimde eleştirdi. Yeşiller lideri Marine Tondelier, atamayı 'inanılmaz' olarak nitelendirirken; Fransız Komünist Partisi Genel Sekreteri Fabien Roussel, "Bu kabul edilemez bir seçim. Halktan kopmuş bir Cumhurbaşkanı, finans çevreleriyle ülkeyi yönetiyor" dedi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Genel Sekreteri Jordan Bardella ise Lecornu’nun ikinci kez atanmasını “demokrasi için utanç, Fransızlara yönelik bir aşağılanma” olarak değerlendirdi ve yeni hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da hükümet krizi, art arda yaşanan bütçe anlaşmazlıklarıyla derinleşti. Merkez sağcı Michel Barnier hükümeti Aralık 2024’te düşerken, yerine atanan François Bayrou yönetimi de Eylül ayında güvenoyu alamadı. Macron, Bayrou’nun ardından Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu başbakan atadı ancak Lecornu da yeni hükümeti kurduktan bir gün sonra gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Kaynak: AA