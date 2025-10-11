İsrail Yine Lübnan'ı Vurdu: Ateşkesi 4 Bin 500'den Fazla Kez İhlal Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ederek Lübnan’ın güneyindeki el-Musaylih beldesine hava saldırıları düzenledi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail’e ait savaş uçakları bölgeyi 10’dan fazla kez hedef aldı. Saldırılar sonucunda şiddetli patlamalar meydana geldi, bölgedeki endüstriyel tesislerde ciddi yıkımlar oluştu.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Hedef alınan alanda buldozerlerin bulunduğu, saldırıların ardından Musaylih-Neccariye kara yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırıların Hizbullah’a ait “altyapıyı yeniden inşa etmek için kullanılan araçları” hedef aldığını öne sürdü. İsrail tarafı, Hizbullah’ın bölgedeki varlığının ateşkesi ihlal ettiğini savundu.

BİNLERCE KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Ancak resmi verilere göre, İsrail’in Lübnan ile 27 Kasım 2024’te yaptığı ateşkes anlaşmasını 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği belirtiliyor. Bu saldırılarda şimdiye kadar en az 283 kişi hayatını kaybederken, 630 kişi yaralandı.

Ekim 2023’te başlayan Hizbullah-İsrail çatışmaları 2024 yılında giderek şiddetlenmişti. İsrail’in saldırılarında 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı. Ateşkes maddeleri arasında yer alan geri çekilme hükmüne rağmen, İsrail ordusu halen sınır hattındaki 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA