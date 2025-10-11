Meksika’yı Sel Vurdu! 27 Kişi Öldü, Binlerce Ev Sular Altında
Meksika’da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 27 kişi hayatını kaybetti. Hidalgo, Puebla ve Veracruz eyaletlerinde çok sayıda ev ve okul zarar gördü. Yetkililer, mahsur kalanları tahliye etmek ve bölgeleri temizlemek için 5 bine yakın personel görevlendirdi.
Meksika’da etkili olan yoğun yağışlar, ülkenin büyük bölümünde sel ve heyelan felaketine yol açtı. Ülkenin 32 eyaletinden 31’inde etkili olan yağışlar nedeniyle nehirler taştı, yerleşim yerleri sular altında kaldı ve altyapıda büyük hasar meydana geldi.
27 KİŞİ ÖLDÜ
Hidalgo eyaletinde sivil koruma yetkilileri, 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, en az bin ev ve yüzlerce okulun zarar gördüğünü aktardı. Puebla Eyalet Valisi Alejandro Armenta, heyelan nedeniyle en az 9 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Veracruz’da ise 2 kişi yaşamını yitirdi.
Meksika Savunma Bakanlığı, felaketin etkilerini azaltmak için 5 bin 400’den fazla personeli selden etkilenen bölgelere sevk etti. Personel, mahsur kalanları tahliye etmek ve temizlik çalışmalarını yürütmekle görevlendirildi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, halka destek olma, yolları açma ve elektrik hizmetlerini eski haline getirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Kaynak: İHA