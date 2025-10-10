Trump Düğmeye Bastı! ABD'de Kriz Büyüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanması 10. gününe girerken, Trump yönetimi federal çalışanları işten çıkarmaya başladı. Beyaz Saray’a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Personel azaltımı başladı” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Vought ile bir araya gelerek hangi federal kurumlarda işten çıkarmaya gidileceğini belirleyeceklerini açıklamıştı. ABD’de 2025 mali yılı 30 Eylül’de sona ermiş, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre’nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet faaliyetlerini durdurmuştu. Bütçe çıkmazı nedeniyle binlerce federal çalışan izne çıkarılmış, kritik kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanmıştı. Senato’da yapılan yedinci oylamada da hem Cumhuriyetçilerin hem Demokratların geçici bütçe tasarıları yeterli desteği bulamadı.