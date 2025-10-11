ABD’de Askeri Mühimmat Tesisinde Patlama! 18 Kişi Sırra Kadem Bastı

ABD’de askeri mühimmat üretimi yapılan bir tesiste meydana gelen patlamada 18 kişi kayboldu. Olay anında tesiste bulunanların kimliklerinin netleşmesine yönelik çalışmalar sürerken, kayıp kişileri arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Bucksnort kasabasında askeri mühimmat üretimi yapılan bir tesiste meydana gelen şiddetli patlama, büyük panik yarattı. Patlama sonrasında 18 kişiden hala haber alınamadığı belirtildi.

ABD’de Askeri Mühimmat Tesisinde Patlama! 18 Kişi Sırra Kadem Bastı - Resim : 1
Patlama sonrasında 18 kişi kayboldu

18 KİŞİYE ULAŞILAMADI

Patlamaya ilişkin resmi açıklama, Humphreys County Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapıldı. Açıklamada, kayıpların akıbetini öğrenmeye çalışan ailelere destek verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Patlamadan etkilenen ailelerin ve sevdiklerinin yanındayız. Şu ana kadar 18 kişiye ulaşılamadı. İlk etapta olay yerinde olduğu düşünülen bir kişinin evinde olduğu tespit edildi. Müfettişler, olay anında tesiste kimlerin bulunduğunu netleştirmeye çalışıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Yetkililer, arama-kurtarma ve soruşturma çalışmalarının hafta sonu boyunca devam edeceğini bildirdi. Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Bucksnort bölgesinde yaşayanlar, patlamanın ardından şiddetli sarsıntılar ve yoğun duman nedeniyle büyük panik yaşadı. Tesis çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Patlama kayıp
