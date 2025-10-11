Filipinler'deki Depremlerde 7 Kişi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), dün meydana gelen depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilendiğini, 1265 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındığını açıkladı.

Kurul, 7 bin 915 kişinin ise yerinden edildiğini bildirdi. Sivil Savunma Ofisi de depremler nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında, yaklaşık 10 saat arayla 7.4 ve 6.7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Öte yandan, ülkenin Palompon bölgesi açıklarında 30 Eylül’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 70’ten fazla kişi hayatını kaybetmişti. Filipinler, “Ateş Çemberi” olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde yer aldığı için dünyanın en sismik bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA