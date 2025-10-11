Einstein'ın Yoldaşı 'Lina' Milyon Dolara Satıldı

Bilim tarihinin en büyük dehalarından Albert Einstein'ın, görelilik teorisini geliştirirken ilham aldığı söylenen "Lina" adını verdiği kemanı, İngiltere'de düzenlenen açık artırmada 1.1 milyon dolara alıcı buldu. Einstein'ın "Ona Mozart’ı ne kadar güzel çaldığı için âşık oldum" diyen eşi Elsa'nın sözleri, bu enstrümanın sadece bir müzik aleti değil, aynı zamanda bir yaşam arkadaşı olduğunu kanıtlıyor.

Ünlü fizikçi Albert Einstein’ın hayatında özel bir yere sahip olan ve "Lina" adını verdiği 131 yıllık kemanı, İngiltere'nin Cirencester kasabasında düzenlenen müzayedede rekor fiyata satıldı. Görelilik teorisi gibi çığır açan çalışmalarına imza atarken ilham kaynağı olduğu belirtilen keman, 860 bin sterlin (yaklaşık 1.1 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir bedelle yeni sahibinin oldu.

Einstein'ın gençlik yıllarında edindiği ve hayatının önemli bir parçası haline getirdiği bu enstrüman, onun sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda tutkulu bir müzisyen olduğunun da en somut kanıtı. Çocukluk yıllarında piyanoyla başlayan müzik serüvenini kemanla taçlandıran Einstein için müzik, düşünme biçiminin ayrılmaz bir parçasıydı.

Bu tutku, özel hayatına da yansımıştı. Eşi Elsa'nın, "Ona Mozart’ı ne kadar güzel çaldığı için âşık oldum" şeklindeki sözleri, kemanın Einstein’ın yaşamındaki derin etkisini ve "Lina"nın sadece bir enstrüman olmadığını gözler önüne seriyor.

NAZİLERDEN KAÇARKEN EMANET ETTİ

Kemanın hikayesi de en az sahibi kadar ilgi çekici. Einstein, 1932 yılında Almanya'da yükselen antisemitizmden kaçarak ABD'ye sığınırken, çok sevdiği kemanını yakın dostu ve meslektaşı fizikçi Max von Laue'ye emanet etti. Yıllar sonra bu değerli emanet, bir Einstein hayranı olan Margarete Hommrich'e hediye edildi ve ailesi tarafından tam 70 yıl boyunca büyük bir özenle saklandı.

Kemanın yıllar sonra yeniden ortaya çıkması, orijinalliği konusunda bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak müzikolog Dr. Paul Wingfield'in yaptığı detaylı incelemeler, kemanın hikayesini aydınlatarak tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

