Billie Eilish Konserinde Korkutan Anlar! Hayranı Öyle Bir Çekti ki...

Dünyaca ünlü yıldız Billie Eilish, "Hit Me Hard and Soft" turnesi kapsamında verdiği Miami konserinde şok bir olay yaşadı. Hayranlarıyla selamlaştığı sırada bir kişinin saldırısına uğrayan Eilish, bariyerlere doğru çekilerek dengesini kaybetti. Güvenlik görevlileri saldırganı anında etkisiz hale getirdi.

Grammy ödüllü genç yıldız Billie Eilish, Miami'deki Kaseya Center'da verdiği konser sırasında bir hayranının fiziksel saldırısına uğradı. Binlerce kişinin önünde yaşanan olay, konsere damgasını vurdu.

Turnesi kapsamında sahne alan Eilish, şarkılarını seslendirdikten sonra sahnenin önüne gelerek hayranlarına yakın ilgi gösterdi. Bu sırada seyircilerin arasında bulunan bir erkek, beklenmedik bir hamleyle Eilish'i sert bir şekilde kendine doğru çekerek bariyerlere sıkıştırdı.

KONSERDEN KOVULDU

Neye uğradığını şaşıran ve dengesini kaybederek yere yığılan 22 yaşındaki yıldıza, sahne güvenliği saniyeler içinde müdahale etti. Saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından hızla yakalanarak konser alanından uzaklaştırıldı.

Miami Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın mekandan atıldığı ancak kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmediği bildirildi. Olayın şokunu yaşayan Billie Eilish'in konsere devam etmediği öğrenilirken, ekibinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bir görgü tanığı, saldırganın konser başlamadan önce de şüpheli ve dikkat çekici tavırlar sergilediğini belirtti. Yaşanan bu talihsiz olay, sanatçıların güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

