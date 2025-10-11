Gazze'de Ateşkes Vahşeti Durduramadı: Can Kaybı 67 Bini Geçti

Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkese rağmen bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Son 24 saatte enkaz altından çıkarılanlar ve kayıp dosyalarından eklenenlerle birlikte toplam can kaybı 67 bin 682'ye yükseldi. Bölgede açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı ise 157'si çocuk olmak üzere 463'e ulaştı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, dün yürürlüğe giren ateşkese rağmen can kayıpları artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, bölgedeki toplam can kaybının 67 bin 682'ye çıktığı duyuruldu.

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saat içinde hastanelere 151 kişinin cansız bedeni getirildi. Bu sayının 116'sının, daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden ve enkaz altından yeni çıkarılan kişilere ait olduğu belirtildi. Ayrıca, kayıp-ihbar dosyaları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edilen 320 kişinin daha kayıtlara eklendiği açıklandı.

Son 24 saatlik dilimde 72 kişinin de yaralandığı aktarılırken, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralananların toplam sayısı ise 170 bin 33'e ulaştı.

AÇLIKTAN ÖLÜMLER 463'E YÜKSELDİ

Bölgedeki insani kriz de her geçen gün derinleşiyor. Bakanlık, Gazze Şeridi genelinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, 157'si çocuk olmak üzere 463'e yükseldiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler'in 22 Ağustos'ta Gazze şehri ve çevresinde resmen "kıtlık" ilan etmesinden bu yana geçen sürede ise 142'si çocuk 185 kişinin açlık sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Rakamlar, ateşkesin varlığına rağmen insani dramın ve kayıpların devam ettiğini gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA

