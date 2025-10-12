Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deniz Üzerine 3. Havalimanını Trabzon'a Yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Trabzon’da Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deniz Üzerine 3. Havalimanını Trabzon'a Yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız."

