Cumhurbaşkanı Erdoğan Sloganlara Böyle Yanıt Verdi: 'Gazze'ye Önce Ben Gideceğim, Sonra Siz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarını durdurmak adına her şeyi yaptıklarını ve yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, salondaki Gazze sloganları atanlara da "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'i ve Filistinlileri selamladığını söyleyerek "Kim ne derse desin Gazzelileri sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'deki iki yıldır süren katliamı durduracak her projeye desteğimiz tam. Adil bir barışın kaybeden tarafı olmaz" ifadesini kullandı.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' VURGUSU

Diplomatlarını tebrik eden Erdoğan, "Türkiye olarak hep şunu söyledik; Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Artık buradan dönüş olmamalı. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Saldırgan politikalarına son vermelidir. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın anahtarıdır" dedi.

Ekonomiye ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, "İçeride ekonomide hayat pahalılığının çözmenin yanı sıra ülkemizi terör belasından kurtarma gayretindeyiz. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum; Merkez Bankamızın rezervi 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor" diye konuştu.

'GENEL BAŞKANLARA HAKARET ETTİLER'

Meclis açılışında muhalif liderlerle verdiği kareleri işaret eden Erdoğan, "Topyekün bir linç furyası başlattılar. Fotoğraf karesinde olan genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular. Son genel seçimlerde beraber miting yaptıkları ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. Elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim; sadece bir fotoğraf karesinden dolayı ittifak ortağına bunları yapanlar ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz. Bunlara güven olur mu? Bunların sözlerine itibar edilmez. Allah bu milleti CHP zihniyetine bırakmasın diyoruz" dedi.

