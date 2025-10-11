Cumhurbaşkanı Erdoğan Sloganlara Böyle Yanıt Verdi: 'Gazze'ye Önce Ben Gideceğim, Sonra Siz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuşma yaptığı sırada slogan atanlara "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz" yanıtını verdi. Erdoğan, Gazze'nin geleceği için "iki devleti çözüm" vurgusunu yineledi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarını durdurmak adına her şeyi yaptıklarını ve yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, salondaki Gazze sloganları atanlara da "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'i ve Filistinlileri selamladığını söyleyerek "Kim ne derse desin Gazzelileri sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'deki iki yıldır süren katliamı durduracak her projeye desteğimiz tam. Adil bir barışın kaybeden tarafı olmaz" ifadesini kullandı.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' VURGUSU

Diplomatlarını tebrik eden Erdoğan, "Türkiye olarak hep şunu söyledik; Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Artık buradan dönüş olmamalı. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Saldırgan politikalarına son vermelidir. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın anahtarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sloganlara Böyle Yanıt Verdi: 'Gazze'ye Önce Ben Gideceğim, Sonra Siz' - Resim : 1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ekonomiye ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, "İçeride ekonomide hayat pahalılığının çözmenin yanı sıra ülkemizi terör belasından kurtarma gayretindeyiz. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum; Merkez Bankamızın rezervi 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor" diye konuştu.

'GENEL BAŞKANLARA HAKARET ETTİLER'

Meclis açılışında muhalif liderlerle verdiği kareleri işaret eden Erdoğan, "Topyekün bir linç furyası başlattılar. Fotoğraf karesinde olan genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular. Son genel seçimlerde beraber miting yaptıkları ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. Elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim; sadece bir fotoğraf karesinden dolayı ittifak ortağına bunları yapanlar ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz. Bunlara güven olur mu? Bunların sözlerine itibar edilmez. Allah bu milleti CHP zihniyetine bırakmasın diyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Uyarı: 'Bedeli Ağır Olur'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Uyarı: 'Bedeli Ağır Olur'Güncel
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun'Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun'Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Hemşehrilerine SeslendiCumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Hemşehrilerine SeslendiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Gazze
Son Güncelleme:
DEM Partili Saruhan Oluç Anlattı: İşte Gündem Olan Fotoğrafın Arka Planı DEM Partili Saruhan Oluç Anlattı: İşte Gündem Olan Fotoğrafın Arka Planı
MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması: 'Aldığımız Mesafe Tarihi Nitelikte' MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması
Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… Yıldız Futbolcudan Olay Mourinho İfşası
Acun Meğer Turnayı Gözünden Vurmuş! ‘Bu Oyuncuya Dikkat Edin’ Demişti: Ayın Oyuncusu Seçildi Aylar Öncesinden Uyarmıştı! Haklı Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?