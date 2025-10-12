Zonguldak'ta Denizin Rengini Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak'ta yağış sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Kentte 3 gündür etkili olan yağışın ardından derelerden akan yağmur suyunun döküldüğü denizin kıyı kesimlerinde suyun rengi kahverengiye döndü. Liman ve Kapuz Plajı'nda hakim olan renk değişimi, kentin birçok noktasından da görüldü.

Kaynak: AA