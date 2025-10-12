Özgür Özel'den Brüksel'de Mitinginde Net Mesaj: 'Vallahi de Billahi de Bir Adım Geri Durmayacağım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla yürüttüğü miting serisini ilk kez yurtdışına taşıdı. Partinin 61’inci mitingi, Avrupa Birliği kurumlarının merkezi konumundaki Brüksel’de Jean Rey Meydanı’nda düzenlendi.

AVRUPA’DAN DESTEK MESAJLARI

Brüksel mitinginde, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony, Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis, Timişora Belediye Başkanı Dominic Fritz, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ve Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve cezaevindeki belediye başkanlarıyla dayanışma mesajları okundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel mitinginde yaptığı konuşmada Avrupa'daki Türk toplumuna, uluslararası kamuoyuna seslendi.

Özel, konuşmasında Türkiye’deki demokrasi sorunlarına dikkat çekerken, muhalefete yönelik baskılara sert eleştiriler yöneltti.

Özel, sözlerine Jean Rey Meydanı’ndaki kalabalığa hitaben, “Bugün bu meydan bize ve Türkiye’ye çok şey söylüyor” diyerek başladı ve Avrupa’daki Türk vatandaşlarını överek devam etti: Birilerinin küçümsediği gibi Avrupa’daki Türkler ülkesini düşünmeyen insanlar değil; Türkiye için, ülkenin yarınları için söyleyecek sözü olan kahramanlardır.

19 Mart sonrası başlatılan miting serisine vurgu yapan Özel, “İlk etapta bizi küçümsediler; ‘Toplanırlar, dağılırlar’ dediler. Oysa biz her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde yüz binleri, her hafta sonu farklı bir ilde tarihi mitingleri gerçekleştirdik. Yaptığımız şey sadece miting değil, bir eylemdi” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ TUTSAKLARA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Özel, konuşmasında tutuklu siyasetçilere ve belediye başkanlarına da destek mesajı verdi. Özel “Suçsuz yere 207 gündür içeride tutulan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a, 16 belediye başkanımıza ve düşünceleri yüzünden içeride olan herkese sahip çıkmaya geldik” diye konuştu. Ayrıca Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi isimleri de anarak, “Türkiye’de düşünce suçuyla hapsedilenler var; biz onların yanında olacağız” dedi.

“MANSUR YAVAŞ YALNIZ DEĞİLDİR”

Mansur Yavaş’a da destek veren Özel, “Birinden kurtuldum, sıra ötekine gelsin diye Mansur Başkan'ı hedefine almaya çalışanlara 'aklınızı başınıza alın, Mansur Yavaş yalnız değildir' demeye geldik" diye seslendi.

Özel şunları söyledi:

Erdoğan'la al-ver ilişkisinde oldukları için susanlar var. Buradaki bütün demokratların varlığını bildiğimiz gibi birtakım çıkar hesaplarıyla Türkiye'nin karşısında sus pus olanları da kaydediyoruz. Kardeş partileri saygıyla selamlıyorum. Türkiye'deki darbeye susanları not ediyoruz.

Türkiye’deki demokrasiye karşı olan kumpasa karşı suspus olanlar var, Türkiye sığınmacılara baksın ileri karakolumuz olsun diyenler var. Bugün buradaki bütün demokratların varlığını bildiğimiz gibi Türkiye’nin karşısındaki planlara suspus olanları da tarih önünde kaydediyoruz.

AK Parti iktidarı artık Trump'a çalışmaya başladı. Ülkede bulamadığı meşruiyeti, Avrupa'da, dünyada bulamadığı meşruiyeti, Beyaz Saray kapılarında, Oval Ofis'lerde arar oldu.

İktidar sahipleri 'Yurt dışına mı gideceksiniz', 'Türkiye'yi mi şikayet edeceksiniz' diye bir safsataya sarıldılar. Birileri şikayet edilecekse karşı tarafın hasım olması lazım. Biz buraya dosta sarılmaya geldik. Sizlere sarılmaya geldik.

Bu kavga zenginle fakir arasındadır. Bu kavga partiler arasında değil, sınıflar arasındadır.

Her sene memleketine tatil için bir gelip dönmeyi kışın en ucuz tarifeden bilet neyse bir kere işaretleyip yılın istediği gün kullanılacak 'hasret bileti'nin sözünü veriyorum. Kışın en uygun, en düşük fiyatlı bilet kaç paraysa, o bilet bir kere alınacak, yılın istediği günü kullanılacak.

Belçika'da başımızın üzerinde yüzde 16'lık görünmez bir cam tavan var. Gün bugündür. Bundan sonra çoğalarak, birleşerek, kararlılıkla Belçika'daki cam tavanı tuzla buz etmeye var mısınız? Gurbeti bitirip artık Türkiye'de gençler için yasaksız Türkiye, vizesiz bir Avrupa inşa etmenin bir seçim meselesi olduğunu, bir sandık mesafesinde olduğunu herkes bilsin.

