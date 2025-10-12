Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı’na Sert Hatırlatma: ‘O Gün Helal Olan Bugün Haram mı?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’deki miting öncesinde Halk TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye'yi yurt dışında şikayet ediyorlar” sözlerine de yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte attığı adımları hatırlatan Özel, muhalefetin çizilen sınırlar içinde siyaset yapmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

'AVRUPA HATIRLATMASI'

Özel, “Erdoğan'ın çizdiği çerçevenin içine sıkışan bir siyaset anlayışımız yok” diyerek Cumhurbaşkanı’nın geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduğunu ve kapatma davası sürecinde Avrupa başkentlerini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Özel “Başörtüsü meselesinde AİHM’e başvuran, parti kapatma davasında Avrupa'yı dolaşan Erdoğan’dı. 15 Temmuz'dan sonra bizi arayıp ‘Bu darbe girişimini birlikte anlatalım’ dedi, biz de anlattık. O zaman sorun yoktu, şimdi mi var?” dedi.

GAZZE MESAJI

Özel, 15 Temmuz'a karşı durmanın nasıl meşru bir tavır olarak görüldüyse, “19 Mart darbesine” karşı çıkmanın da aynı şekilde meşru olduğunu belirtti. Özel “O gün Erdoğan’a helal olan, bugün bize haram olamaz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Gazze'deki ateşkes süreci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır ziyareti hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gazze’ye gideceğim” sözünün yıllar öncesine ait olduğunu hatırlatan Özel, geçmişte tüm siyasi liderlerin birlikte Gazze’ye gitme teklifinde bulunduğunu, ancak bu çağrının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıtsız bırakıldığını söyledi.

“Bugün Gazze’ye gitme fikri kötü bir şey değil, hatta gecikmiş bir adım” diyen Özel, Filistin halkıyla dayanışmanın tüm liderlerin görevi olduğunu vurguladı.

Ancak sürecin samimi şekilde yürütülmediğini savunan Özel, “Erdoğan bu süreci Trump gibi, Netanyahu'ya ‘savaş kahramanı’ diyen bir liderle birlikte yürüttü” ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES SAVAŞTAN İYİDİR"

Özel, ateşkese destek verdiklerini, en kötü ateşkesin bile savaştan daha iyi olduğunu belirtti.

Kalıcı çözüm için dikkatli olunması gerektiğine de dikkat çeken Özel “Bu sürecin oldu bittiye getirilerek Gazze’nin ilhakına ya da iki devletli çözümün rafa kaldırılmasına dönüşmemesi gerekiyor. Uluslararası toplumun, bu süreci çok yakından takip etmesi şart” dedi.

"MEHMETÇİK BARIŞIN TEMİNATI OLSUN"

Gazze’ye Türk askerinin gönderilmesi ihtimaline de değinen Özel, bu planın sadece İsrailli askerlerin cenazelerini bulmak üzerine kurgulandığı yönündeki iddialara karşı çıktı.

CHP lideri, Türkiye’nin bölgede barışın garantörü olabileceğini belirterek şöyle konuştu: Eğer Mehmetçik, gerçekten barış ve ateşkesin sağlanması, özgür Filistin’in teminatı için orada olacaksa, buna destek veririz. Keşke Filistin’de barışın teminatı Mehmetçik olsa… Ama görünen o ki, Trump’ın planlarında Mehmetçik’e başka bir rol biçiliyor. Bu süreci dikkatle takip edeceğiz.

Özel, “Biz 60 mitingdir sokaklarda Türkiye'de derdimizi anlatıyoruz. Türkiye'de bir sorun var, onu dile getirmeye çalışıyoruz ve bir çözüm var, onu anlatmaya çalışıyoruz” diye belirtti.

“61'İNCİSİNİ BRÜKSEL'DE YAPIYORUZ”

Özel, mitinge sadece Belçika'dan değil, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi çevre ülkelerden de çok sayıda vatandaşın katıldığını belirterek, "Uzun süredir bir çağrı vardı. 61'incisini Brüksel'de yapıyoruz. Demokrasiye davette bulunduğumuz ve buradaki soydaşlarımızdan da güç aldığımız, onlara da moral verdiğimiz iyi bir miting olacak" dedi.

