Ankara'da 'Rüşvet' Soruşturması! 33 Şüpheliden 9'u Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzin belgeleri üzerinden çıkar sağlandığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Milli Savunma Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 2’si kamu görevinden ihraç edilen, 1’i emekli kamu çalışanı, 2’si bu kişilerin yakınları ve 27 şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 kişi hakkında rüşvet alma, verme ve aracılık suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Ankara merkezli yapılan eş zamanlı baskınlarda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 33’e yükseldi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA