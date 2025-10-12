Beyoğlu’nda 15 Metrelik Duvar Boşluğunda Günlerce Mahsur Kalmıştı! Korkunç Olayda Sır Perdesi Aralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde herkesi şaşırtan bir olay yaşanmıştı. 15 metre uzunluğundaki duvar boşluğuna sıkışan ve günlerce orada mahsur kalan bir kişi çığlıklarının tesadüfen duyulması sonrasında kurtarılmıştı.

15 metre uzunluğundaki duvar boşluğuna sıkışmıştı

GÜNLER SONRA 6 SAATTE KURTARILMIŞTI

Kurtarma operasyonu yaklaşık 6 saat sürmüş, yarı çıplak ve bitkin halde bulunan adamın çeşitli yerlerinde yara izleri olduğu görülmüştü.

SIR PERDESİ ARALANDI

Olayın nasıl meydana geldiği ve kişinin oraya neden girdiğine ilişkin ise polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

6 saatlik operasyon sonrası kurtarılmıştı

PASAPOTUNU KAYBETMİŞ TURİST ÇIKTI

Tünelde mahsur kalan kişinin Portekiz uyruklu Caires Ferraiera olduğu tespit edildi. 45 yaşındaki turistin Ağustos ayında Türkiye’ye geldiği, pasaportunu kaybettiği için sokakta yaşadığı ve dinlenmek için girdiği tünelde mahsur kaldığı ortaya çıktı.

UYUMAK İÇİN TÜNELE GİRMİŞ

Uykusuz olduğu için dinlenmek amacıyla o tünele sığındığı öğrenilen Ferraiera’nın daha sonra bulunduğu yerden çıkamadığını söylediği öğrenildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Hastanede işlemleri tamamlanan Ferraiera, emniyetteki işlemlerinin ardından, Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edildi.

Pasaportunu kaybeden Portekizli turist çıktı

Kaynak: DHA