Beyoğlu’nda 15 Metrelik Duvar Boşluğunda Günlerce Mahsur Kalmıştı! Korkunç Olayda Sır Perdesi Aralandı

İstanbul’un göbeği Beyoğlu’nda 15 metre uzunluğundaki duvar boşluğuna sıkışarak günlerce mahsur kalan ve çığlıklarının tesadüfen duyulması sonrasında 6 saatte kurtarılan kişinin 45 yaşındaki Portekiz turist Caires Ferraiera olduğu tespit edildi. Turistin pasaportunu kaybettiği için sokakta yaşadığı ve dinlenmek için tünele girdiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde herkesi şaşırtan bir olay yaşanmıştı. 15 metre uzunluğundaki duvar boşluğuna sıkışan ve günlerce orada mahsur kalan bir kişi çığlıklarının tesadüfen duyulması sonrasında kurtarılmıştı.

Beyoğlu’nda 15 Metrelik Duvar Boşluğunda Günlerce Mahsur Kalmıştı! Korkunç Olayda Sır Perdesi Aralandı - Resim : 1
15 metre uzunluğundaki duvar boşluğuna sıkışmıştı

GÜNLER SONRA 6 SAATTE KURTARILMIŞTI

Kurtarma operasyonu yaklaşık 6 saat sürmüş, yarı çıplak ve bitkin halde bulunan adamın çeşitli yerlerinde yara izleri olduğu görülmüştü.

SIR PERDESİ ARALANDI

Olayın nasıl meydana geldiği ve kişinin oraya neden girdiğine ilişkin ise polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Beyoğlu’nda 15 Metrelik Duvar Boşluğunda Günlerce Mahsur Kalmıştı! Korkunç Olayda Sır Perdesi Aralandı - Resim : 2
6 saatlik operasyon sonrası kurtarılmıştı

PASAPOTUNU KAYBETMİŞ TURİST ÇIKTI

Tünelde mahsur kalan kişinin Portekiz uyruklu Caires Ferraiera olduğu tespit edildi. 45 yaşındaki turistin Ağustos ayında Türkiye’ye geldiği, pasaportunu kaybettiği için sokakta yaşadığı ve dinlenmek için girdiği tünelde mahsur kaldığı ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda 15 Metrelik Duvar Boşluğunda Günlerce Mahsur Kalmıştı! Korkunç Olayda Sır Perdesi Aralandı - Resim : 3

UYUMAK İÇİN TÜNELE GİRMİŞ

Uykusuz olduğu için dinlenmek amacıyla o tünele sığındığı öğrenilen Ferraiera’nın daha sonra bulunduğu yerden çıkamadığını söylediği öğrenildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Hastanede işlemleri tamamlanan Ferraiera, emniyetteki işlemlerinin ardından, Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edildi.

Beyoğlu’nda 15 Metrelik Duvar Boşluğunda Günlerce Mahsur Kalmıştı! Korkunç Olayda Sır Perdesi Aralandı - Resim : 4
Pasaportunu kaybeden Portekizli turist çıktı

İstanbul’un Göbeğinde Esrarengiz Olay! 15 Metrelik Duvarın İçinde Günlerce Mahsur Kaldıİstanbul’un Göbeğinde Esrarengiz Olay! 15 Metrelik Duvarın İçinde Günlerce Mahsur KaldıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Beyoğlu tünel Portekiz Turist Pasaport
Son Güncelleme:
Gazze, Enkaz ve Gözyaşının Ortasında Kaldı! Filistinliler Yıkıntının Üzerinde Hayat Kuruyor Gazze, Enkaz ve Gözyaşının Ortasında Kaldı! Filistinliler Yıkıntının Üzerinde Hayat Kuruyor
Sadettin Saran Kötü Haberi Duyurdu: Fenerbahçe'de Büyük Kriz: Tüm Projeler Durdurulacak Fenerbahçe'de Büyük Kriz!
Okan Buruk Napoli'nin Kalbini Söküp Alacak! Galatasaray Osimhen'den Sonra 27 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor Napoli'nin 27 Milyon Euroluk Yıldızı İmzayı Atıyor
17 İl İçin Alarm! Çok Kuvvetli Vuracak, Bakanlık da Uyardı 17 İl İçin Alarm! Çok Kuvvetli Vuracak, Bakanlık da Uyardı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem!