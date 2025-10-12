Beyoğlu’nda 15 Metrelik Duvar Boşluğunda Günlerce Mahsur Kalmıştı! Korkunç Olayda Sır Perdesi Aralandı
İstanbul’un göbeği Beyoğlu’nda 15 metre uzunluğundaki duvar boşluğuna sıkışarak günlerce mahsur kalan ve çığlıklarının tesadüfen duyulması sonrasında 6 saatte kurtarılan kişinin 45 yaşındaki Portekiz turist Caires Ferraiera olduğu tespit edildi. Turistin pasaportunu kaybettiği için sokakta yaşadığı ve dinlenmek için tünele girdiği ortaya çıktı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde herkesi şaşırtan bir olay yaşanmıştı. 15 metre uzunluğundaki duvar boşluğuna sıkışan ve günlerce orada mahsur kalan bir kişi çığlıklarının tesadüfen duyulması sonrasında kurtarılmıştı.
GÜNLER SONRA 6 SAATTE KURTARILMIŞTI
Kurtarma operasyonu yaklaşık 6 saat sürmüş, yarı çıplak ve bitkin halde bulunan adamın çeşitli yerlerinde yara izleri olduğu görülmüştü.
SIR PERDESİ ARALANDI
Olayın nasıl meydana geldiği ve kişinin oraya neden girdiğine ilişkin ise polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
PASAPOTUNU KAYBETMİŞ TURİST ÇIKTI
Tünelde mahsur kalan kişinin Portekiz uyruklu Caires Ferraiera olduğu tespit edildi. 45 yaşındaki turistin Ağustos ayında Türkiye’ye geldiği, pasaportunu kaybettiği için sokakta yaşadığı ve dinlenmek için girdiği tünelde mahsur kaldığı ortaya çıktı.
UYUMAK İÇİN TÜNELE GİRMİŞ
Uykusuz olduğu için dinlenmek amacıyla o tünele sığındığı öğrenilen Ferraiera’nın daha sonra bulunduğu yerden çıkamadığını söylediği öğrenildi.
SINIR DIŞI EDİLDİ
Hastanede işlemleri tamamlanan Ferraiera, emniyetteki işlemlerinin ardından, Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edildi.
Kaynak: DHA