Gazze, Enkaz ve Gözyaşının Ortasında Kaldı! Filistinliler Yıkıntının Üzerinde Hayat Kuruyor

Gazze Şeridi’nde İsrail ile varılan ateşkesin üçüncü gününde, binlerce Filistinli evlerine dönmeye devam ediyor. Bu dönüş, sadece bir yolculuk değil; enkazların, yıkıntıların ve hayatta kalma mücadelesinin içine atılan bir adım. Özellikle üçüncü gün, hem fiziksel hem de psikolojik anlamda büyük bir dönüm noktası haline geldi.

Molozların altında kalan şehir: Gazze…

‘ÇADIRLAR, EVLERİN YERİNİ ALDI’

Filistinliler, Gazze’nin güneyindeki sığınma merkezlerinden kuzeye doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Yakıt sıkıntısı nedeniyle çok az sayıda aracın hareket edebildiği bölgede, insanlar saatlerce yürüyerek, hayvan arabalarıyla ya da bisikletlerle evlerine dönmeye çalışıyor.

Filistinlilerin ulaştıkları ‘evler’ artık sadece molozdan ibaret.

Gazze'de dönüş değil, yıkıma yolculuk

Dönüş yolculuğunun sonunda, çoğu Filistinli, yıkılmış evlerinin kalıntıları üzerine çadır kurmak zorunda kaldı.

DEVLET MEKANİZMASININ YENİDEN YAPILANMA ÇABASI

İsrail ordusunun "sarı hat" olarak adlandırılan sınırlara çekilmesiyle birlikte, Filistin yönetimi ateşkesin üçüncü gününde yoğun bir yeniden yapılanma seferberliği başlattı. İçişleri Bakanlığı, İsrail’in terk ettiği bölgelerde güvenlik birimlerini konuşlandırarak, halkın kendini güvende hissetmesi için çalışıyor.

Bir yetkili, "ateşkesin ikinci gününde, İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, İsrail güçlerinin olmadığı tüm bölgelerde konuşlandığını" belirterek, bu süreçte halkın hukukun varlığını hissedebilmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Ateşkesin üçüncü gününde binlerce Filistinli enkazın ortasına döndü

5 BİNDEN FAZLA GÖREV TAMAMLANDI

Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre, ateşkesin üçüncü gününde kamu kurumları tarafından 24 saat içinde 5 binden fazla saha, hizmet ve insani görev yerine getirildi. Bu görevler arasında sağlık hizmetleri, arama-kurtarma çalışmaları, su ve elektrik altyapısının onarımı, insani yardım dağıtımı ve lojistik faaliyetler bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı 1200’den fazla tıbbi müdahale gerçekleştirirken, Sivil Savunma ve belediye ekipleri ise 850’den fazla arama-kurtarma ve güvenlik operasyonuna imza attı.

Döndükleri ev değil, enkaz…

HAN YUNUS’TA DURUM İÇLER ACISI: YÜZDE 85 YOK EDİLDİ

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti ise üçüncü gün itibarıyla hâlâ büyük bir yıkımın içinde. Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, "Han Yunus'un yüzde 85’inden fazlası İsrail tarafından yok edildi" açıklamasında bulundu. Kentte yolların, su ve kanalizasyon altyapısının büyük bölümü tahrip olmuş durumda. Belediye, 400 bin ton molozun acilen kaldırılması gerektiğini bildiriyor.

Ayrıca, kentte yaklaşık 350 bin ton katı atığın sokaklarda biriktiği ve bu durumun halk sağlığı açısından ciddi bir kriz yarattığı vurgulanıyor.

Gazze’de acının haritasına yolculuk sürüyor

ULUSLARARASI ÇAĞRI: SAHA DESTEĞİ VE SINIR KAPILARININ AÇILMASI

Tüm bu çabaların sürdürülmesi için Filistin hükümeti, uluslararası toplumdan saha desteği ve acil lojistik yardım talep ediyor. Açıklamada, “Bu sürecin devam edebilmesi, ablukanın kaldırılmasına ve tüm sınır kapılarının siyasi kısıtlamalar olmaksızın açılmasına bağlı” denildi.

Gazze’de devlet sıfırdan kuruluyor: 24 saatte 5 bin görev

SADECE ZAMAN DEĞİL, UMUT DA DAR BİR ÇİZGİDE YÜRÜYOR

Gazze’de ateşkesin üçüncü günü, sadece teknik bir takvim verisi değil; halkın hafızasına kazınacak bir eşik. Yıkımın içinden doğan umut, yeniden yapılanmanın temeli olurken; her adımda acının, kaybın ve direncin izleri silinmiyor.

Kaynak: AA