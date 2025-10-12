Gazze, Enkaz ve Gözyaşının Ortasında Kaldı! Filistinliler Yıkıntının Üzerinde Hayat Kuruyor

Ateşkesin üçüncü gününde binlerce Filistinli, yıkılmış evlerine dönerken, eski Gazze’den geriye sadece enkaz ve gözyaşı kaldı. Gazze halkı, molozlar arasında çadır kurarak hayata tutunmaya çalışıyor. İsrail çekildi ama yıkım derin. Dönüşün üçüncü günü, sadece bir takvim değil; Filistin direnişinin susmadığını, halkın toprağına yeniden sahip çıktığını ilan ediyor.

Son Güncelleme:
Gazze, Enkaz ve Gözyaşının Ortasında Kaldı! Filistinliler Yıkıntının Üzerinde Hayat Kuruyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi’nde İsrail ile varılan ateşkesin üçüncü gününde, binlerce Filistinli evlerine dönmeye devam ediyor. Bu dönüş, sadece bir yolculuk değil; enkazların, yıkıntıların ve hayatta kalma mücadelesinin içine atılan bir adım. Özellikle üçüncü gün, hem fiziksel hem de psikolojik anlamda büyük bir dönüm noktası haline geldi.

Gazze, Enkaz ve Gözyaşının Ortasında Kaldı! Filistinliler Yıkıntının Üzerinde Hayat Kuruyor - Resim : 1
Molozların altında kalan şehir: Gazze…

‘ÇADIRLAR, EVLERİN YERİNİ ALDI’

Filistinliler, Gazze’nin güneyindeki sığınma merkezlerinden kuzeye doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Yakıt sıkıntısı nedeniyle çok az sayıda aracın hareket edebildiği bölgede, insanlar saatlerce yürüyerek, hayvan arabalarıyla ya da bisikletlerle evlerine dönmeye çalışıyor.

Filistinlilerin ulaştıkları ‘evler’ artık sadece molozdan ibaret.

Gazze, Enkaz ve Gözyaşının Ortasında Kaldı! Filistinliler Yıkıntının Üzerinde Hayat Kuruyor - Resim : 2
Gazze'de dönüş değil, yıkıma yolculuk

Dönüş yolculuğunun sonunda, çoğu Filistinli, yıkılmış evlerinin kalıntıları üzerine çadır kurmak zorunda kaldı.

DEVLET MEKANİZMASININ YENİDEN YAPILANMA ÇABASI

İsrail ordusunun "sarı hat" olarak adlandırılan sınırlara çekilmesiyle birlikte, Filistin yönetimi ateşkesin üçüncü gününde yoğun bir yeniden yapılanma seferberliği başlattı. İçişleri Bakanlığı, İsrail’in terk ettiği bölgelerde güvenlik birimlerini konuşlandırarak, halkın kendini güvende hissetmesi için çalışıyor.

Bir yetkili, "ateşkesin ikinci gününde, İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, İsrail güçlerinin olmadığı tüm bölgelerde konuşlandığını" belirterek, bu süreçte halkın hukukun varlığını hissedebilmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Gazze, Enkaz ve Gözyaşının Ortasında Kaldı! Filistinliler Yıkıntının Üzerinde Hayat Kuruyor - Resim : 3
Ateşkesin üçüncü gününde binlerce Filistinli enkazın ortasına döndü

5 BİNDEN FAZLA GÖREV TAMAMLANDI

Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre, ateşkesin üçüncü gününde kamu kurumları tarafından 24 saat içinde 5 binden fazla saha, hizmet ve insani görev yerine getirildi. Bu görevler arasında sağlık hizmetleri, arama-kurtarma çalışmaları, su ve elektrik altyapısının onarımı, insani yardım dağıtımı ve lojistik faaliyetler bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı 1200’den fazla tıbbi müdahale gerçekleştirirken, Sivil Savunma ve belediye ekipleri ise 850’den fazla arama-kurtarma ve güvenlik operasyonuna imza attı.

Gazze, Enkaz ve Gözyaşının Ortasında Kaldı! Filistinliler Yıkıntının Üzerinde Hayat Kuruyor - Resim : 4
Döndükleri ev değil, enkaz…

HAN YUNUS’TA DURUM İÇLER ACISI: YÜZDE 85 YOK EDİLDİ

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti ise üçüncü gün itibarıyla hâlâ büyük bir yıkımın içinde. Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, "Han Yunus'un yüzde 85’inden fazlası İsrail tarafından yok edildi" açıklamasında bulundu. Kentte yolların, su ve kanalizasyon altyapısının büyük bölümü tahrip olmuş durumda. Belediye, 400 bin ton molozun acilen kaldırılması gerektiğini bildiriyor.

Ayrıca, kentte yaklaşık 350 bin ton katı atığın sokaklarda biriktiği ve bu durumun halk sağlığı açısından ciddi bir kriz yarattığı vurgulanıyor.

Gazze, Enkaz ve Gözyaşının Ortasında Kaldı! Filistinliler Yıkıntının Üzerinde Hayat Kuruyor - Resim : 5
Gazze’de acının haritasına yolculuk sürüyor

ULUSLARARASI ÇAĞRI: SAHA DESTEĞİ VE SINIR KAPILARININ AÇILMASI

Tüm bu çabaların sürdürülmesi için Filistin hükümeti, uluslararası toplumdan saha desteği ve acil lojistik yardım talep ediyor. Açıklamada, “Bu sürecin devam edebilmesi, ablukanın kaldırılmasına ve tüm sınır kapılarının siyasi kısıtlamalar olmaksızın açılmasına bağlı” denildi.

Gazze, Enkaz ve Gözyaşının Ortasında Kaldı! Filistinliler Yıkıntının Üzerinde Hayat Kuruyor - Resim : 6
Gazze’de devlet sıfırdan kuruluyor: 24 saatte 5 bin görev

SADECE ZAMAN DEĞİL, UMUT DA DAR BİR ÇİZGİDE YÜRÜYOR

Gazze’de ateşkesin üçüncü günü, sadece teknik bir takvim verisi değil; halkın hafızasına kazınacak bir eşik. Yıkımın içinden doğan umut, yeniden yapılanmanın temeli olurken; her adımda acının, kaybın ve direncin izleri silinmiyor.

Gazze'de Ateşkes Vahşeti Durduramadı: Can Kaybı 67 Bini GeçtiGazze'de Ateşkes Vahşeti Durduramadı: Can Kaybı 67 Bini GeçtiDünya
Liderler Gazze İçin Toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Mısır YolcusuLiderler Gazze İçin Toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Mısır YolcusuSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze Filistin
Son Güncelleme:
Hem Türkiye’de Hem Uzayda Bir İlk! 11 Yaşındaki Öğrencinin Keşfi İz Bıraktı Hem Türkiye’de Hem Uzayda Bir İlk! 11 Yaşındaki Öğrencinin Keşfi İz Bıraktı
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Battı!
İngiliz Sağlık Altyapısı Türk Firmaya Emanet: İngiltere ile 6.4 Milyar TL’lik Anlaşma İmzalandı İngiliz Sağlık Altyapısı Türk Firmaya Emanet
Kalbinin Sesini Dinleyen Genç Yetenek! Almanya'da Doğan Can Uzun'un Türkiye Serüveni Kalbinin Sesini Dinleyen Genç Yetenek!
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem!