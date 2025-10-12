17 İl İçin Alarm! Çok Kuvvetli Vuracak, Bakanlık da Uyardı

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Van, Kars, Trabzon, Rize, Artvin, Osmaniye, Hatay ve Adana'da kuvvetli yağış etkili olacak. İçişleri Bakanlığı da vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SEL, SU BASKINI, RÜZGAR, DOLU...

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önem taşıyor.

