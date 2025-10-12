Mardin Kızıltepe’deki Faciada Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti! Bir Yangın İki Yürek Dağlayan Acı
Mardin’de 3 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Merve Kerse hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Bekir Çeçen’in ardından minik Merve’den de kahreden haberin gelmesiyle faciada ölü sayısı 2’ye yükseldi.
Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada Cuma günü akşam saatlerinde yangın çıkmıştı.
Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık ve ambulans ekibi müdahale etmişti.
İŞ MAKİNESİYLE KURTARILMIŞLARDI
Yangın sırasında evin içinde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmakta güçlük çeken ekipler, bir iş makinesinin yardımıyla binanın duvarını delerek içeridekilere ulaşmıştı. Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri kurtarma operasyonunu güçlükle gerçekleştirmişti.
BEKİR'İN ARDINDAN BİR ACI DAHA
İlk belirlemelere 5 yaşındaki Bekir Çeçen’in hayatını kaybettiği yangında 3’ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralanmıştı. Yangın faciasından kahreden bir haber daha geldi.
MİNİK MERVE DE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Merve Kerse de dün gece hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye çıktı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
Kaynak: DHA-İHA