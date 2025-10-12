Mardin Kızıltepe’deki Faciada Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti! Bir Yangın İki Yürek Dağlayan Acı

Mardin’de 3 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Merve Kerse hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Bekir Çeçen’in ardından minik Merve’den de kahreden haberin gelmesiyle faciada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada Cuma günü akşam saatlerinde yangın çıkmıştı.

Mardin Kızıltepe’deki Faciada Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti! Bir Yangın İki Yürek Dağlayan Acı - Resim : 1
3 katlı bir binada akşam saatlerinde yangın çıkmıştı.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık ve ambulans ekibi müdahale etmişti.

Mardin Kızıltepe’deki Faciada Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti! Bir Yangın İki Yürek Dağlayan Acı - Resim : 2
3’ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralanmıştı.

İŞ MAKİNESİYLE KURTARILMIŞLARDI

Yangın sırasında evin içinde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmakta güçlük çeken ekipler, bir iş makinesinin yardımıyla binanın duvarını delerek içeridekilere ulaşmıştı. Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri kurtarma operasyonunu güçlükle gerçekleştirmişti.

Mardin Kızıltepe’deki Faciada Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti! Bir Yangın İki Yürek Dağlayan Acı - Resim : 3
5 yaşındaki Bekir Çeçen’in hayatını kaybetmişti

BEKİR'İN ARDINDAN BİR ACI DAHA

İlk belirlemelere 5 yaşındaki Bekir Çeçen’in hayatını kaybettiği yangında 3’ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralanmıştı. Yangın faciasından kahreden bir haber daha geldi.

Mardin Kızıltepe’deki Faciada Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti! Bir Yangın İki Yürek Dağlayan Acı - Resim : 4
5 yaşındaki Merve Kerse de dün gece hayatını kaybetti.

MİNİK MERVE DE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Merve Kerse de dün gece hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye çıktı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Mardin'de Yangın Dehşeti! 5 Yaşındaki Çocuk Öldü, 12 YaralıMardin'de Yangın Dehşeti! 5 Yaşındaki Çocuk Öldü, 12 YaralıGüncel

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Mardin Yangın Kızıltepe Çocuk
Son Güncelleme:
İş İnsanlarını Bile Geride Bıraktı! Bulgaristan Galibiyeti Sonrası Haber Geldi: Montella'dan Dev Ödeme Montella'dan Dev Ödeme
17 İl İçin Alarm! Çok Kuvvetli Vuracak, Bakanlık da Uyardı 17 İl İçin Alarm! Çok Kuvvetli Vuracak, Bakanlık da Uyardı
Okan Buruk Napoli'nin Kalbini Söküp Alacak! Galatasaray Osimhen'den Sonra 27 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor Napoli'nin 27 Milyon Euroluk Yıldızı İmzayı Atıyor
Beyoğlu’nda 15 Metrelik Duvar Boşluğunda Günlerce Mahsur Kalmıştı! Korkunç Olayda Sır Perdesi Aralandı Beyoğlu’ndaki Korkunç Olayda Sır Perdesi Aralandı, Gerçek Bambaşka Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem!