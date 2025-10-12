Schengen Bölgesi'nde Yeni Dönem: Giriş-Çıkış Sistemi Sil Baştan!

Schengen Bölgesi'ne seyahat eden AB dışı vatandaşların giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı yeni sistem bugün itibarıyla uygulamaya konuldu. Bu sistemin ayrıntıları da açıklandı.

Schengen Bölgesi'nde Yeni Dönem: Giriş-Çıkış Sistemi Sil Baştan!
Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES), bugün itibarıyla uygulamaya konulduğunu açıkladı. AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre sınır yönetimini dijitalleştirmeyi amaçlayan ve kademeli şekilde 29 ülkede geçerli olacak sistem yürürlüğe girdi.

PARMAK İZİ VE YÜZ DE OLACAK

AB’nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak. Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak.

Schengen Bölgesi'nin güvenliğini artırmayı ve düzensiz göçün önlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen yeni sistemde kişilerin izin verilen kalış sürelerine uyup uymadıklarına ilişkin gerçek zamanlı bilgi sunulacak.

SADECE AB DIŞI VATANDAŞLAR İÇİN

Kademeli uygulanacak sistem, ilk etapta belirli sınır geçiş noktalarında ve sınırlı işlevlerle kullanılacak. Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek. Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.​​​​​​​

Kaynak: AA

Schengen vizesi Avrupa Birliği
