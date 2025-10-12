Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den Ayrıldı, Trabzon’a Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç günlük Rize ve Trabzon ziyaretinin ardından, Rize’deki programını tamamlayarak kara yoluyla Trabzon’a geçti. Perşembe akşamı geldiği Rize’den bugün ayrılan Erdoğan, olumsuz hava koşulları, yağmur ve fırtına, nedeniyle helikopter yerine kara ulaşımını tercih etti.

Güneysu ilçesinden Trabzon’a doğru hareket etmeden önce ilçe merkezinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı, halkla sohbet etti ve çocuklara harçlık verdi. Erdoğan, Trabzon’da Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte Trabzonlularla buluşacak ve programın ardından kentten hava yoluyla ayrılacak.

Kaynak: İHA