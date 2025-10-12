Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den Ayrıldı, Trabzon’a Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç günlük Rize ve Trabzon ziyaretinin bir parçası olarak perşembe akşamı geldiği Rize'den bugün kara yoluyla Trabzon'a geçti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den Ayrıldı, Trabzon’a Gidiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç günlük Rize ve Trabzon ziyaretinin ardından, Rize’deki programını tamamlayarak kara yoluyla Trabzon’a geçti. Perşembe akşamı geldiği Rize’den bugün ayrılan Erdoğan, olumsuz hava koşulları, yağmur ve fırtına, nedeniyle helikopter yerine kara ulaşımını tercih etti.

Güneysu ilçesinden Trabzon’a doğru hareket etmeden önce ilçe merkezinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı, halkla sohbet etti ve çocuklara harçlık verdi. Erdoğan, Trabzon’da Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte Trabzonlularla buluşacak ve programın ardından kentten hava yoluyla ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş 'Sanal Bahis' Çıkışı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş 'Sanal Bahis' Çıkışı!Güncel
Liderler Gazze İçin Toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Mısır YolcusuLiderler Gazze İçin Toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Mısır YolcusuSiyaset

Kaynak: İHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Rize Trabzonspor
Son Güncelleme:
Ümraniye’de Sokak Ortasında Dehşet Saçtılar! Ateş Açma, Zorla Kaçırma, Darp… Ümraniye’de Sokak Ortasında Dehşet Saçtılar! Ateş Açma, Zorla Kaçırma, Darp…
Elektrik Tüketiminde Yeni Dönem! Ocak Ayında Devreye Girecek: Faturalar Yüzde 60 Zamlanacak Dikkat! Faturalara Yüzde 60 Gizli Zam
Pazar Sabahına 4.1 Büyüklüğünde Depremle Uyanan Bölgeye Naci Görür'den Kritik Uyarı: Giderek Geriliyor... Çok Kritik Deprem Uyarısı! Bölge Geriliyor
Galatasaray'da Ayrılık Depremi! Resmen Açıkladı: Kerem Aktürkoğlu Gibi Yollarlar Bombayı Patlattı! Kerem Gibi Yollayacaklar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı