Pazar Sabahına 4.1 Büyüklüğünde Depremle Uyanan Bölgeye Naci Görür'den Kritik Uyarı: Giderek Geriliyor...

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan yeni bir deprem uyarısı geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Çevre ilçelerde de hissedilen deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK DEPREM UYARISI: 'BÖLGE GERİLİYOR...'

Yaşanan deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir paylaşım geldi. Depremin Muğla Fay Zonu'nun kara içindeki devamında, isimsiz bir fayın kesişim noktasında gerçekleştiğini belirten Görür, "Fay, düşey atımlı bir faydır." dedi.

Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu uyarılarda bulundu:

"2 saat önce Arıcılar – Ula (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Muğla Fay Zonu’nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir. Sevgiyle...."

