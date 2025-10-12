Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi
Daha önce defalarca sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilmiş, yürekleri ağza getirmişti. 6.1’lik deprem sonrasında çok sayıda artçının meydana geldiği Sındırgı’da fay hareketleri aktif şekilde devam etti.
AFAD son depremler için tıklayınız
https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/550161
AFAD VE KANDİLLİ '3.6' DEDİ
Balıkesir Sındırgı’da bugün saat: 09.33’te bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrasın peş peşe açıklamalar yapan AFAD ve Kandilli de depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-12
Saat:09:33:34 TSİ
Enlem:39.21694 N
Boylam:28.1175 E
Derinlik:10.28 km
Detay:https://t.co/OSOhQ8uTJv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD depremin derinliğini 10.28 kilometre olarak belirtirken, Kandilli ise 5.4 kilometre olarak belirtti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 12, 2025
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/w9Aewz1hNc
12.10.2025, 09:33:34 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Kandilli son depremler için tıklayınız
https://www.google.com/maps?q=39.2132,28.0993&ll=39.2132,28.0993&z=8
6.1’LİK DEPREM SONRASI AFAD’DAN RAPOR
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir rapor yayımlamıştı.
Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki bin 36 bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiği belirtilmişti.
11 BİN 10 ARTÇI DEPREM
729 BİNADAKİ 1036 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI
Depremin Sındırgı ve yakın çevresinde 1 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edilen raporda, Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiği bildirilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi