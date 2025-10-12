Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi

Daha önce defalarca sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Son Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi
Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilmiş, yürekleri ağza getirmişti. 6.1’lik deprem sonrasında çok sayıda artçının meydana geldiği Sındırgı’da fay hareketleri aktif şekilde devam etti.

Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi - Resim : 1
Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD VE KANDİLLİ '3.6' DEDİ

Balıkesir Sındırgı’da bugün saat: 09.33’te bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrasın peş peşe açıklamalar yapan AFAD ve Kandilli de depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

AFAD depremin derinliğini 10.28 kilometre olarak belirtirken, Kandilli ise 5.4 kilometre olarak belirtti.

6.1’LİK DEPREM SONRASI AFAD’DAN RAPOR

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki bin 36 bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiği belirtilmişti.

Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi - Resim : 2
10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

11 BİN 10 ARTÇI DEPREM

Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi - Resim : 3
729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

729 BİNADAKİ 1036 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI

Depremin Sındırgı ve yakın çevresinde 1 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edilen raporda, Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiği bildirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Deprem Balıkesir AFAD Kandilli Rasathanesi
