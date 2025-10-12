Sağlıkta Kriz Derinleşiyor! Bir Şehir Hastane Bekliyor

Kütahya’da 10 yıl önce yıkım kararı alınan devlet hastanesinin yerine planlanan 300 yataklı yeni hastane projesi iptal edildi. Kentte sağlık hizmetlerine erişim her geçen gün zorlaşırken, şehir hastanesinin 600 milyon TL’yi bulan borcu da krizi derinleştiriyor. Vatandaşlar çözüm bekliyor.

Kütahya’da sağlık hizmetlerine erişim sorunu her geçen gün büyüyor. Yaklaşık 10 yıl önce yıkım kararı alınan Kütahya Devlet Hastanesi’nin yerine yapılması planlanan 300 yataklı yeni hastane projesinin iptal edildiği açıklandı.

ŞEHİR HASTANESİ BORÇ BATAĞINDA

Nefes'in haberine göre, Kütahya’da sağlık alanında yaşanan tek kriz bu değil. Kamu-özel iş birliğiyle inşa edilen şehir hastanesinin borcu 600 milyon TL’ye dayandı. Bu finansal yük, hem kamu kaynaklarını zorluyor hem de hastaneye erişimi zorlaştırıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, şehir hastanesinin devlete devredilmesi gerektiğini savundu.

CHP’Lİ KASAP’TAN SAĞLIK BAKANI’NA SORU

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, kentte yaşanan sağlık krizini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, hastane projesinin neden iptal edildiğini ve yerine ne yapılacağını sordu.

Kasap, önergesinde “300 yataklı hastane projesi iptal edildiyse yerine kaç yataklı bir hastane yapılması planlanmaktadır? Bu hastane Kütahya’nın hangi bölgesine ne zaman inşa edilecektir? Kütahya’nın sağlık altyapına yönelik yapılması planlanan projeleriniz var mıdır? Varsa bu projeler nelerdir?“ sorularını yöneltti.

Kaynak: Nefes

Kütahya Sağlık Hastane
