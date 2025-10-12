Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu
Denizli’de halk ekmek üretim tesisinde fare gezdiği iddia edilen görüntüler sonrasında yapılan denetimde, tesiste ölü fare bulundu. Aynı zamanda kalorifer peteklerinde küf tespit edilen tesis hakkında yasal işlem başlatıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediyeye ait halk ekmek üretim tesisinde fare görüldüğüne dair görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yetkililer harekete geçti.
ÖLÜ FARE, KÜFLENMİŞ PETEKLER
İddiaların ardından Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi.
Yapılan kontroller sırasında fabrika zemininde ölü bir fareye rastlanırken, bazı kalorifer peteklerinde küflenme olduğu da tespit edildi.
DETAYLI İNCELEME YAPILDI
Hijyen koşullarının değerlendirilmesi amacıyla özellikle hamur yoğurma makinelerinin bulunduğu alan başta olmak üzere üretim hattının çeşitli bölümlerinde detaylı inceleme yapıldı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Denetim sonucunda, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında yasal işlem başlatıldı ve konuya ilişkin tutanak düzenlendi.
Kaynak: AA