Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu

Denizli’de halk ekmek üretim tesisinde fare gezdiği iddia edilen görüntüler sonrasında yapılan denetimde, tesiste ölü fare bulundu. Aynı zamanda kalorifer peteklerinde küf tespit edilen tesis hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediyeye ait halk ekmek üretim tesisinde fare görüldüğüne dair görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yetkililer harekete geçti.

Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu - Resim : 1
Halk ekmek üretim tesisindeki fare iddiası gerçek oldu

ÖLÜ FARE, KÜFLENMİŞ PETEKLER

İddiaların ardından Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontroller sırasında fabrika zemininde ölü bir fareye rastlanırken, bazı kalorifer peteklerinde küflenme olduğu da tespit edildi.

Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu - Resim : 2
Kalorifer peteklerinde küflenme olduğu da tespit edildi.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Hijyen koşullarının değerlendirilmesi amacıyla özellikle hamur yoğurma makinelerinin bulunduğu alan başta olmak üzere üretim hattının çeşitli bölümlerinde detaylı inceleme yapıldı.

Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu - Resim : 3
Yasal işlem başlatıldı ve konuya ilişkin tutanak düzenlendi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Denetim sonucunda, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında yasal işlem başlatıldı ve konuya ilişkin tutanak düzenlendi.

Ankara’da 17 Bin Tonluk Mide Bulandıran Skandal! 'Ölüme Davetiye' ÇıkardılarAnkara’da 17 Bin Tonluk Mide Bulandıran Skandal! 'Ölüme Davetiye' ÇıkardılarGüncel

Gaziantep'te Mide Bulandıran Görüntü! Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi, Belediye Başkanı Çileden ÇıktıGaziantep'te Mide Bulandıran Görüntü! Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi, Belediye Başkanı Çileden ÇıktıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Denizli Ekmek fare Denetim
Son Güncelleme:
Manisa'da Kadın Cinayeti: Eşini Tüfekle Vurarak Öldürdü Manisa'da Kadın Cinayeti: Eşini Tüfekle Vurarak Öldürdü
'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var 'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var
Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar: Fenerbahçe Kulübü Resmen Açıkladı Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar
Meteoroloji'den Tüm Yurda Alarm! Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Katar Açıkladı: Mısır'da Feci Olay! 3 Diplomat Hayatını Kaybetti Feci Olayda 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem
AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Demirtaş Çıkışı! 'Sürece Faydası Olur' AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Demirtaş Çıkışı! 'Sürece Faydası Olur'
Meteoroloji'den Tüm Yurda Alarm! Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem!