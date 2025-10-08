Ankara’da 17 Bin Tonluk Mide Bulandıran Skandal! 'Ölüme Davetiye' Çıkardılar

Ankara’da yapılan bir gıda denetimde ortaya çıkan skandal mide bulandırdı. 3 iş yerinde düzenlenen operasyonda 17 ton bozuk et ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı gıda listelerindeki skandalların ardı arkası kesilmezken, bir skandal da Ankara’da patlak verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı işletmelerin halk sağlığını tehdit eden bozuk gıda üretimi yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

Bozuk et üretimine polis engel oldu

ÜÇ AYRI ADRESE OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından KOM Şube ile Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 15,5 milyon lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü ile bir adet mekanik et ayrıştırma makinesi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Ele geçirilen sağlıksız gıda ürünleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edilirken, olayla bağlantılı 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

