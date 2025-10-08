Bahçeli Çağrı Yaptı, İktidara Yakın Yazar Yazdı: 'Öcalan SDG'ye Çağrı Yaparsa...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terörsüz Türkiye komisyonu toplantılarına devam ederken, gündeme komisyon üyelerinin İmralı’ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme ihtimali geldi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı’ya gidip gidilmeyeceğine komisyonun karar vereceğini söylemesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çıkışa daha imza attı. Bahçeli, “Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum” derken, Öcalan’dan da ‘SDG’ye de silah bırak çağrısı yapmasını’ istedi.

Bahçeli, terör örgütü lideri Öcalan'a bir çağrı daha yaptı.

'ŞİMDİ ÖCALAN'IN SDG'YE HAKİM OLUP OLMADIĞINI TEST ETME ZAMANI'

İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü ‘Bahçeli’den ikinci çıkış ve Öcalan’la görüşme’ başlıklı yazısında Öcalan’ın SDG’ye çağrı yapması durumunda neler olabileceğini irdeledi.

Yazısının ilgili bölümünde, sürecin başladığı dönemde akıllardaki soru işaretlerini hatırlatan Selvi, “Bunların başında da Öcalan örgütüne hâkim olacak mı sorusu geliyordu. Öcalan, 27 Şubat’ta çağrı yaptı. Kandil 12 Mayıs’ta silah bırakma ve fesih kararı aldı. Gördük ki örgütüne hâkimmiş” dedi.

Şimdi, Öcalan’ın SDG’ye hakim olup olmadığını test etme zamanının geldiğini belirten Selci, Öcalan, “Ben SDG’yi de kastediyorum. Silah bırakıp Suriye’ye entegre olsunlar” derse, Mazlum Abdi buna karşı direnecek mi? Direnirse o zaman Öcalan’la karşı karşıya gelmiş olur. Kandil ile Kobani mücadelesi yaşanır. Şunu da unutmamak lazım. Öcalan 76 yaşında. Öcalan hayattayken bu sorunu çözmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet