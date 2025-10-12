Ümraniye’de Sokak Ortasında Dehşet Saçtılar! Ateş Açma, Zorla Kaçırma, Darp…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 10 Ekim Cuma günü saat 18.30 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 kişilik bir grup, iki otomobille mahallede dolaşmaya başladı. Grup üyelerinden F.A. ve yanındaki iki kişi araçtan inerek sokakta yürüyen iki kişiye yanlarında getirdikleri silahlarla rastgele ateş açtı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

BİR KİŞİYİ SİLAH ZORUYLA ARACA BİNDİRİP KAÇIRDILAR

Silahlı saldırıyla eş zamanlı olarak, grubun diğer iki üyesi ise başka bir sokakta harekete geçti. Bir iş yerinin önünde bekleyen F.S. adlı genç, silah tehdidiyle zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Araç içinde darp edilen F.S., bir süre sonra başka bir noktada araçtan indirilip bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Yaşadığı şoku atlatamayan F.S., hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA