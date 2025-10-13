ABD'de Uçak Düştü! 2 Kişi Hayatını Kaybetti, O Anlar Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Teksas eyaletinde meydana gelen uçak kazasında en az 2 kişi yaşamını yitirdi. Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde seyreden küçük bir uçak, henüz belirlenemeyen bir sebeple Hick Havaalanı yakınlarında tır ve karavanların bulunduğu park alanına düştü. Yerel saatle 13.30 sıralarında gerçekleşen kazanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Fort Worth İtfaiye Departmanı Sözcüsü Craig Trojacek, kazada uçağın yanı sıra bazı tırların ve bir ticari binanın da yandığını belirterek, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın kalkış noktası, ölenlerin kimliği ve kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA