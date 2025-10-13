ABD'de Uçak Düştü! 2 Kişi Hayatını Kaybetti, O Anlar Kamerada
ABD’nin Teksas eyaletinde küçük bir uçak, tır ve karavanların bulunduğu bir park alanına düştü. Kazada en az 2 kişi hayatını kaybederken, bölge kısa sürede alevlere teslim oldu. Yetkililer kazanın nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.
ABD’nin Teksas eyaletinde meydana gelen uçak kazasında en az 2 kişi yaşamını yitirdi. Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde seyreden küçük bir uçak, henüz belirlenemeyen bir sebeple Hick Havaalanı yakınlarında tır ve karavanların bulunduğu park alanına düştü. Yerel saatle 13.30 sıralarında gerçekleşen kazanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Fort Worth İtfaiye Departmanı Sözcüsü Craig Trojacek, kazada uçağın yanı sıra bazı tırların ve bir ticari binanın da yandığını belirterek, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın kalkış noktası, ölenlerin kimliği ve kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
