Zelenskiy’den Diplomasi Trafiği! Trump ve Macron’la Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la peş peşe telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi ve Ukrayna’ya silah desteğinin artırılması ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Zelenskiy, Trump'la görüşmesinde hava savunma sistemleri ve 'Tomahawk' füzelerinin olası teslimatını, Macron'la görüşmesindeyse savaşın diplomatik yollarla sonlandırılması ve silah tedarikinin hızlandırılması konularını ele aldı.

PATRİOT BASKISI

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hava savunmamızı ve tüm savunma kabiliyetimizi güçlendirmek için Amerika ile detaylı şekilde çalışıyoruz” dedi. Trump’a, Ukrayna’ya PATRIOT sistemleri verilmesi ve uzun menzilli saldırı kapasitesinin artırılması konularında baskının sürdüğünü aktardı. Macron’la yapılan görüşmedeyse Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki tehlikeli durumu gündeme getirdi. Santralin yaklaşık 3 haftadır jeneratörlerle çalıştığını belirten Zelenski, Rus ordusunun bu krizi çözme niyetinde olmadığını savunarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

