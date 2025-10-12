ABD'deki Mühimmat Tesisinde Korkunç Patlama! Hiç Kimse Kurtulamadı
ABD’nin Tennesse eyaletindeki bir mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada kaybolan 16 kişi ölü olarak ilan edildi. Söz konusu kişilerin ailelerine de haber verildiği belirtildi.
ABD’nin Tennesse eyaletinde cuma günü yaşanan patlamada bilanço açıklandı. Hickman County’e bağlı Bucksnort’ta bulunan Accurate Enerji Sistemleri’nin askeri mühimmat tesisinde meydana gelen patlamada kayıp olarak duyurulan 16 kişi ölü ilan edildi.
KİMLİKLERİ BELİRLENECEK
Humphreys County Şerifi Chris Davis, yaptığı açıklamada, 16 kişinin tamamının ailelerine haber verildiğini ve patlamanın nedenini tespit etmek için soruşturmanın hala sürdüğünü belirtti. Chris Davis, operasyonun kurtarma aşamasından çıkarılarak ceset toplama aşamasına geçtiğini ve ölenlerin kimliğini belirlemek için DNA testi yapılacağını bildirdi.
ÖLÜ SAYISI 18'DEN 16'YA DÜŞTÜ
Humphreys County şerifi, daha önce kaybolduğu sanılan 18 kişiden ikisinin patlama sırasında orada olmadığının anlaşılmasıyla ölü sayısının 16’ya düştüğünü ifade etti.
Kaynak: İHA