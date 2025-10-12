İsrail’in Kirli Yüzü: Esir Takası Öncesi Filistinlilere Acımasız Muamele! Görüntüler İnfial Yarattı

İsrail'in Necef Cezaevi'nde, esir takası kapsamında serbest bırakılması beklenen Filistinli esirlere yönelik kötü muameleye dair bir video sosyal medyada yayıldı. Aynı zamanda, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da en az 10 Filistinliyi gözaltına alırken, serbest bırakılması planlanan esirlerin ailelerini ise herhangi bir kutlama veya sevinç gösterisinde bulunmamaları yönünde tehdit etti.

İsrail’in Necef Cezaevi’nde, esir takası kapsamında serbest bırakılması beklenen Filistinli esirlere yönelik kötü muameleye dair yeni görüntüler sosyal medyada yayıldı. Filistin Esirler Medya Ofisi, İbranice yayın yapan bir kaynaktan aldığı bu görüntüleri dijital platformlarda paylaştı.

ELLER KELEPÇELİ, GÖZLERİ BAĞLI ESİRLER SIRAYA DİZİLDİ

Paylaşılan videoda, elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlı ve başları öne eğilmiş halde sıraya dizilen bir grup Filistinli esirin İsrail askerleri ve polisler eşliğinde yürümeye zorlandığı görülüyor.

Filistin Esirler Medya Ofisi, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu görüntüler, esir takası anlaşması kapsamında salıverilecek esirlere karşı işgal güçlerinin kötü muamelede bulunduğunu belgeliyor."

İSRAİL’İN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Aynı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı Beyt İmre bölgesinde de baskınlar düzenlediği belirtildi. Baskın sırasında, anlaşma kapsamında serbest bırakılması planlanan Filistinli esir Murad Idays'ın yakınlarının evine girildiği bilgisi paylaşıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA ve yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail askerleri Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde evlere zorla girerek arama yaptı, ev eşyalarına zarar verdi ve en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

ESİRLER GAZZE’YE SINIR DIŞI EDİLECEK

Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Emced en-Neccar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İbranice yayın yapan bir basın kuruluşunun, müebbet hapis cezası alan bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılmadan önceki görüntülerini yayımladığını duyurdu.

Neccar, bu esirlerin anlaşma gereği Gazze’ye sınır dışı edilmek üzere Necef Cezaevi’ne nakledildiğini ifade etti.

İSRAİL CEZAEVİ İDARESİ’NE TALİMAT VERİLDİ

Serbest bırakılacak Filistinli esirlere ilişkin talimatın İsrail Cezaevi İdaresi'ne ulaştığı belirtildi.

