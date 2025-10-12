Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti

Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kentte, yarın dünya liderlerinin katılacağı bir Gazze zirvesi düzenlenecek.

Son Güncelleme:
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Katar’ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Sâmir Al Sâni, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.

KENTTE 'GAZZE ZİRVESİ' YAPILACAK

Kazanın yaşandığı Şarm eş-Şeyh kentinin yarın önemli bir zirveye ev sahipliği yapması bekleniyor. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil 20'den fazla ülkeden liderin katılımıyla "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" adlı uluslararası zirvenin yarın düzenleneceği açıklanmıştı.

Liderler Gazze İçin Toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Mısır YolcusuLiderler Gazze İçin Toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Mısır YolcusuSiyaset
Hamas'tan Flaş Barış Töreni Kararı!Hamas'tan Flaş Barış Töreni Kararı!Dünya
Gazze'de Ateşkes Vahşeti Durduramadı: Can Kaybı 67 Bini GeçtiGazze'de Ateşkes Vahşeti Durduramadı: Can Kaybı 67 Bini GeçtiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Katar Mısır
Son Güncelleme:
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Meksika'da Sel Felaketi! Ülke Yerle Bir Oldu: 42 Ölü, 27 Kayıp Meksika'da Sel Felaketi! Ülke Yerle Bir Oldu: 42 Ölü, 27 Kayıp
Meksika’yı Sel Vurdu! 28 Ölü, Yüzlerce Kayıp Meksika’yı Sel Vurdu! 28 Ölü, Yüzlerce Kayıp
Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar: Fenerbahçe Kulübü Resmen Açıkladı Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar
ÇOK OKUNANLAR
Katar Açıkladı: Mısır'da Feci Olay! 3 Diplomat Hayatını Kaybetti Feci Olayda 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem
AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Demirtaş Çıkışı! 'Sürece Faydası Olur' AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Demirtaş Çıkışı! 'Sürece Faydası Olur'
Meteoroloji'den Tüm Yurda Alarm! Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem!