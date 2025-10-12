Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Katar’ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Sâmir Al Sâni, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.

KENTTE 'GAZZE ZİRVESİ' YAPILACAK

Kazanın yaşandığı Şarm eş-Şeyh kentinin yarın önemli bir zirveye ev sahipliği yapması bekleniyor. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil 20'den fazla ülkeden liderin katılımıyla "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" adlı uluslararası zirvenin yarın düzenleneceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA