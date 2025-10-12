Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kentte, yarın dünya liderlerinin katılacağı bir Gazze zirvesi düzenlenecek.
Katar’ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Sâmir Al Sâni, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.
Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.
KENTTE 'GAZZE ZİRVESİ' YAPILACAK
Kazanın yaşandığı Şarm eş-Şeyh kentinin yarın önemli bir zirveye ev sahipliği yapması bekleniyor. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil 20'den fazla ülkeden liderin katılımıyla "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" adlı uluslararası zirvenin yarın düzenleneceği açıklanmıştı.
Kaynak: AA