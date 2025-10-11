Hamas'tan Flaş Barış Töreni Kararı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hamas, Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacağını açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Badran, "Resmi imza töreninde yer almayacağız" dedi. Badran, AFP’ye yaptığı açıklamada, Hamas’ın ateşkes süreci boyunca 'esas olarak Katar ve Mısır arabulucuları aracılığıyla' hareket ettiğini belirtti. Grup, anlaşmanın hazırlık sürecinde dolaylı temaslarda bulunsa da, imza törenine temsilci göndermeme kararı aldı.

TRUMP KATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın, pazartesi günü İsrail parlamentosuna hitap ettikten sonra imza töreni için Mısır’a gideceği açıklandı. Trump’ın ziyareti, İsrail ve Hamas’ın geçtiğimiz perşembe günü Gazze’de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması üzerinde uzlaştıklarını duyurmasının ardından gerçekleşecek. Axios’un haberine göre zirveye Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya’dan liderlerin veya dışişleri bakanlarının da katılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi