Kripto Dünyasında Kara Gün! Ukraynalı Milyoner Ölü Bulundu

Ukraynalı kripto fenomeni Konstantin Galish, piyasa çöküşünün ardından arabasında ölü bulundu. 65 milyon dolarlık fonunun batmasıyla büyük borç altında kalan Galish’in, intihar ettiği değerlendiriliyor.

Kripto Dünyasında Kara Gün! Ukraynalı Milyoner Ölü Bulundu
Ukraynalı kripto yatırımcısı ve blog yazarı Konstantin Galish (Kostya Kudo), piyasadaki büyük çöküşün ardından yaşamına son verdi. Galish’in cansız bedeni, Kiev’deki Lamborghini marka aracında bulundu. Kripto piyasalarında yaşanan sert çakılmanın ortasında gerçekleşen ölüm, dijital yatırım dünyasında sarsıntı yarattı. Bitcoin’in 101 bin dolara, Ethereum’un 3.400 dolara kadar gerilediği süreçte, altcoinlerdeki değer kaybı yüzde 90’a ulaştı.

NE KADAR FONU VARDI?

Galish’in yönettiği yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım fonunun bu çöküşle birlikte iflas ettiği belirtildi. Yerel kaynaklara göre fonun 10 milyon dolarlık kısmı Ukrayna Askeri İstihbaratı’na, geri kalan kısmıysa Kievli iş insanları ve bazı kamu görevlilerine aitti. Galish’in, kendisine İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov tarafından hediye edilen ödül tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia edildi. Ukrayna’da lüks yaşam tarzıyla tanınan Galish, sosyal medyada Lamborghini’siyle çektiği videolar ve kripto projeleriyle biliniyordu. Ancak piyasadaki çöküş ve başarısız girişimlerin ardından büyük finansal baskı altında olduğu öğrenildi.

Kaynak: Oksijen Gazetesi

Bitcoin
ÇOK OKUNANLAR
