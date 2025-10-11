Kripto Piyasasında Deprem! Bitcoin'e ‘Trump’ Darbesi, Son 24 Saatte Yüzde 9’un Üzerinde Değer Kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Kasım itibarıyla Çin’e uygulanan tarifelere ek yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini duyurmasının ardından kripto piyasasında sert düşüş yaşandı. Son 24 saatte yüzde 9’un üzerinde değer kaybeden Bitcoin 110.000 dolar sınırının altına geriledi.

Son Güncelleme:
Kripto Piyasasında Deprem! Bitcoin'e ‘Trump’ Darbesi, Son 24 Saatte Yüzde 9’un Üzerinde Değer Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert ticaret açıklamaları sonrası kripto para piyasasında büyük dalgalanmalar yaşandı. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9’un üzerinde değer kaybederek 110.000 dolar sınırının altına geriledi.

Kripto Piyasasında Deprem! Bitcoin'e ‘Trump’ Darbesi, Son 24 Saatte Yüzde 9’un Üzerinde Değer Kaybetti - Resim : 1
Son 24 saatte yüzde 9’un üzerinde değer kaybetti

YÜZDE 10’LUK DÜŞÜŞ

Analiz firması Coinmarketcap’e göre, küresel kripto para piyasası toplam değeri de yüzde 10,32 azalarak 3 trilyon 700 milyar dolara geriledi. Bitcoin’in yanı sıra, piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum da yaklaşık yüzde 13 değer kaybederek 3.760 dolar seviyelerine indi.

Kripto Piyasasında Deprem! Bitcoin'e ‘Trump’ Darbesi, Son 24 Saatte Yüzde 9’un Üzerinde Değer Kaybetti - Resim : 2
3 trilyon 700 milyar dolara geriledi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI SARSTI

Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin’e uygulanan tarifelere ek yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlar için ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Çin’i “düşmanca bir mektup” göndermekle suçladı ve bu yaklaşımının dünya ticaretini etkileyecek geniş kapsamlı bir plan olduğunu iddia etti.

Kripto Piyasasında Deprem! Bitcoin'e ‘Trump’ Darbesi, Son 24 Saatte Yüzde 9’un Üzerinde Değer Kaybetti - Resim : 3
Çin’e uygulanan tarifelere ek yüzde 100 gümrük vergisi

Kripto piyasasında değer hızla düşerken, Bitcoin 122.000 doların üzerindeydi, ancak Trump’ın açıklamaları kısa sürede piyasaları hareketlendirdi.

Kripto Piyasa Değeri 4,21 Trilyon Doları Aştı! Bitcoin'den Tarihi RekorKripto Piyasa Değeri 4,21 Trilyon Doları Aştı! Bitcoin'den Tarihi RekorEkonomi

Bitcoin Haftaya Rekorla Başladı! 130 Bin Dolara DayandıBitcoin Haftaya Rekorla Başladı! 130 Bin Dolara DayandıEkonomi

ABD'den Yeni Vergi Kıskacı! Trump İlk Sinyali Verdi, Oranı AçıkladıABD'den Yeni Vergi Kıskacı! Trump İlk Sinyali Verdi, Oranı AçıkladıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump Vergi Bitcoin Kripto ABD Çin
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… Yıldız Futbolcudan Olay Mourinho İfşası
Borsada Ters Hamle: Herkes Satarken Onlar Aldı! Yatırımcıların Akın Ettiği 10 Hisse Açıklandı Borsada Ters Hamle: Herkes Satarken Onlar Aldı! Yatırımcıların Akın Ettiği 10 Hisse Açıklandı
Ve Süper Lig Devinin Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut! 2 Yıllık Anlaştı: Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devine 2 Yıllık İmzayı Attı
Soğuklar Başladı, İlgi Patladı: Hastalıklara Karşı Koruyor, Kilosu 1.500 TL’ye Satılıyor Soğuklar Başladı, İlgi Patladı: Hastalıklara Karşı Koruyor, Kilosu 1.500 TL’ye Satılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?