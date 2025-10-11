Kripto Piyasasında Deprem! Bitcoin'e ‘Trump’ Darbesi, Son 24 Saatte Yüzde 9’un Üzerinde Değer Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert ticaret açıklamaları sonrası kripto para piyasasında büyük dalgalanmalar yaşandı. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9’un üzerinde değer kaybederek 110.000 dolar sınırının altına geriledi.

Analiz firması Coinmarketcap’e göre, küresel kripto para piyasası toplam değeri de yüzde 10,32 azalarak 3 trilyon 700 milyar dolara geriledi. Bitcoin’in yanı sıra, piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum da yaklaşık yüzde 13 değer kaybederek 3.760 dolar seviyelerine indi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI SARSTI

Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin’e uygulanan tarifelere ek yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlar için ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Çin’i “düşmanca bir mektup” göndermekle suçladı ve bu yaklaşımının dünya ticaretini etkileyecek geniş kapsamlı bir plan olduğunu iddia etti.

Kripto piyasasında değer hızla düşerken, Bitcoin 122.000 doların üzerindeydi, ancak Trump’ın açıklamaları kısa sürede piyasaları hareketlendirdi.

Kaynak: AA