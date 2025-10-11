Soğuklar Başladı, İlgi Patladı: Hastalıklara Karşı Koruyor, Kilosu 1.500 TL’ye Satılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mevsim geçişleriyle birlikte soğuk algınlığı ve üst solunum yolu hastalıkları artarken, vatandaşlar şifa deposu bitkilere yöneldi. Kış aylarının simgesi haline gelen ıhlamur, aktarlarda yeniden en çok talep gören ürünlerden biri oldu. Fiyatı artmasına rağmen yoğun ilgi gören ıhlamur, bu sezon aktarlarda kilosu 1500 TL’ye kadar yükseldi.

“IHLAMUR SAATLERCE KAYNATILMAMALI”

Aktar Recai Doğanay, ıhlamurun doğru demlenme yöntemi hakkında önemli bilgiler verdi. Doğanay, “Ihlamuru saatlerce kaynatmak yanlış bir yöntem. En sağlıklısı, suyu önce geniş bir tencerede kaynatıp ardından ıhlamuru içine atmaktır. 2 dakika kısık ateşte beklettikten sonra 15 dakika demlenmeye bırakılmalı. Ilındıktan sonra ister balla ister sade şekilde tüketilebilir.” dedi.

Doğanay, sonbaharla birlikte başlayan bitkisel ürün ilgisinin 6-7 ay sürdüğünü belirterek, “Vatandaşlar genelde hava değişimlerinden korunmak için ıhlamuru tercih ediyor. Bunun yanında adaçayı, zencefil, kuşburnu, karanfil, hibisküs gibi bitkiler de oldukça rağbet görüyor” diye konuştu.

“ÇİÇEĞİ NE KADAR FAZLAYSA KOKUSU O KADAR GÜZEL OLUR”

Doğanay, en kaliteli ıhlamurun çiçeği yeni açmaya başladığında toplanan ıhlamur olduğunu söyleyerek, “Ihlamurun çiçeği ne kadar fazlaysa kokusu o kadar güzel olur. Erken veya geç toplanan ıhlamur istenen etkiyi vermez.” dedi.

KIŞ ÇAYLARINDA FİYAT LİSTESİ

Kış çaylarına olan ilgiyle birlikte fiyatlar da arttı. Aktarlarda satılan bazı popüler bitkilerin güncel kilo fiyatları şöyle:

Ihlamur: 1.500 TL

1.500 TL Papatya: 1.100 TL

1.100 TL Hatmi çiçeği: 1.000 TL

1.000 TL Adaçayı: 700 TL

700 TL Hibisküs: 600 TL

600 TL Tarçın: 600 TL

600 TL Zencefil ve zerdeçal: 400 TL

“İLGİ EYLÜLDE BAŞLIYOR, 7 AY SÜRÜYOR”

Aktarlara göre ıhlamura olan ilgi Eylül ayında başlıyor ve ilkbahar aylarına kadar devam ediyor. Vatandaşlar, soğuk algınlığı ve gripten korunmak için en çok ıhlamur ve karışık bitki çaylarını tercih ediyor. Uzmanlar ise ıhlamurun düzenli ama taze şekilde tüketilmesinin bağışıklık sistemine destek olacağını vurguluyor.

Kaynak: İHA