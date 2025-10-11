Borsada Ters Hamle: Herkes Satarken Onlar Aldı! Yatırımcıların Akın Ettiği 10 Hisse Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul’da haftanın son işlem günü dalgalı geçti. BİST 100 endeksi, günü yüzde 0,06’lık kayıpla 10.720,36 puandan tamamladı. Yatırımcıların satışa yöneldiği günde, bazı hisselerde ise yoğun alımlar dikkat çekti.

PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞLARI BELİRLENDİ

10 Ekim Cuma günü verilerine göre, BİST 100 endeksinde aktif alış-satış farkı –2 milyar 528 milyon 832 bin TL olarak kaydedildi. BİST 30 endeksinde bu fark –1 milyar 951 milyon 577 bin TL olarak gerçekleşti. Tüm hisseler genelinde ise toplam aktif işlem farkı –5 milyar 214 milyon 953 bin TL oldu.

10 HİSSE ÖNE ÇIKTI

Endeksteki genel satış baskısına rağmen, bazı hisselere 2,1 milyar TL’ye yakın para girişi oldu. Analistler, bu hisselerdeki yoğun talebin kurumsal yatırımcı ilgisinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler…

10 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Aktif Fark: –169 milyon 943 bin TL

9 - Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Aktif Fark: –174 milyon 207 bin TL

8 - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Aktif Fark: –190 milyon 921 bin TL

7 - Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

Aktif Fark: –217 milyon 519 bin TL

6 - Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)

Aktif Fark: –227 milyon 20 bin TL

5 - Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)

Aktif Fark: –294 milyon 853 bin TL

4 - Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)

Aktif Fark: –389 milyon 201 bin TL

3 - Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

Aktif Fark: –605 milyon 377 bin TL

2 - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Aktif Fark: –779 milyon 189 bin TL

1 - Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)

Aktif Fark: –1 milyar 771 milyon 988 bin TL

İşte en çok para girişinin olduğu hisseler…

10 - İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

Aktif Fark: 104 milyon 160 bin TL

9 - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Aktif Fark: 116 milyon 504 bin TL

8 - Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS)

Aktif Fark: 121 milyon 503 bin TL

7 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Aktif Fark: 133 milyon 414 bin TL

6 - Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Aktif Fark: 164 milyon 442 bin TL

5 - Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

Aktif Fark: 202 milyon 428 bin TL

4 - Çan2 Termik A.Ş. (CANTE)

Aktif Fark: 268 milyon 927 bin TL

3 - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)

Aktif Fark: 277 milyon 2 bin TL

2 - Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)

Aktif Fark: 353 milyon 238 bin TL

1 - Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Aktif Fark: 388 milyon 406 bin TL

Kaynak: Haber Merkezi